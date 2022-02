Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: il maghetto si avvicina allo scontro finale con Voldemort

TV e Spettacolo

Giovedì 24 febbraio 2022 su Italia1 continua il ciclo dedicato ad Harry Potter ed alla sua lotta contro il signore oscuro. Nella pellicola Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 non c’è più tempo per attendere ed il maghetto deve trovare gli altri horcrux per distruggerli ed indebolire Voldemort che ormai è tornato per ucciderlo. Harry dovrà fare i conti con l’assenza del suo mentore Albus Silente, dopo la sua dipartita per mano di Piton, che però ha lasciato in eredità tre doni a lui, Ermione e Ron che possono aiutarli a combattere la furia di Tom Riddle. Scopri tutte le curiosità, il cast e la trama del film in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: il cast e le curiosità della pellicola

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 (in lingua originale dal titolo di Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1) è un film del 2010 diretto da David Yates, lo stesso regista che aveva curato il capitolo precendente e che si occuperà della battaglia finale dell’ultimo film.

A fianco del britannico figurano anche lo sceneggiatore Steve Kloves, già presente nella saga in tutti i film tranne che in quello de L’Ordine della Fenice, mentre nelle veste di produttore figura per la prima volta anche la stessa autrice della saga J.

K. Rowling.

Il cast della pellicola vede ovviamente impegnati nuovamente tutti i protagonisti principali della saga che prendono il volto di Daniel Radcliffe, Emma Stone e Rupert Grint, ai quali si aggiungono ovviamente Alan Rickman, nei panni del fondamentale Severus Piton, e Michael Gambon ancora in quelli di Albus Silente mentre Robbie Coltrane interpreta ancora Hagrid.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: la trama

Silente è morto ed Harry, Ermione e Ron non ritornano a scuola per portare avanti la missione del Preside: trovare e distruggere gli horcrux nei quali è rinchiusa un pezzo di anima di Voldemort.

La missione è però alquanto ardua in quanto nessuno sa cosa siano questi oggetti e dove siano nascosti ma in soccorso dei nostri eroi arriveranno i tre oggetti lasciati loro in eredità da Silente stesso, che forniranno nuova linfa e torneranno utili nella battaglia finale.

Guarda il trailer: