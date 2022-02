Mago Forest chi è: da comico sul palco di Zelig a concorrente nella nuova edizione di LOL 2-Chi ride è fuori

Chi è

Il pubblico ha imparato a conoscere il mago Forest tramite la sua partecipazione a Zelig e per aver condotto la seconda edizione di Mai dire Maik. La sua vena comica e il talento per la magia lo hanno reso uno dei personaggi più conosciuti e affascinanti dello spettacolo e della televisione italiana. Ecco gli esordi, la carriera e la vita privata del Mago Forest: mago, conduttore e showman di successo.

Mago Forest, nascita e inizio di carriera del comico italiano

Michele Foresta (questo è il vero nome dell’artista) nasce a Nicosia, in provincia di Enna il 22 febbraio del 1961 e attualmente ha 60 anni.

Dopo aver conseguito il diploma di ragioneria, frequenta a Milano un corso di teatro dal nome Quelli di Grock e approda finalmente in televisione nel 1984 dove viene notato da Renzo Arbore per la sua spiccata comicità e il suo talento d’artista. Da questo momento in poi, Forest prenderà parte a numerosi programmi televisivi come Zelig, Mai dire Grande Fratello, Mai dire domenica, Mai dire Iene, Mai dire lunedì e, nel 2006, condurrà anche il Festivalbar.

Mago Forest moglie: chi è la “fan numero uno” del comico

Della vita privata di Michele Foresta si conosce davvero poco, data la sua discrezione e il rispetto che prova rispetto alla privacy sua e delle persone intorno a lui.

Nel 2012 è convolato a nozze con una sua fan, Angela, che è del tutto estranea al mondo dello spettacolo. L’unica cosa che sappiamo su di lei è che lavora presso un‘azienda che produce jeans. Il comico ha affermato che la donna si era innamorata della sua calligrafia quando, al termine di un suo spettacolo, gli aveva chiesto un autografo. Da questo momento la loro storia ha preso il volo e continua tuttora.

Mago Forest e progetti televisivi: nuovamente a Zelig e ora nuovo concorrente di LOL

Il 2021 ha segnato il ritorno del famoso mago sul palco di Zelig, che lo aveva consacrato da anni e reso famoso al pubblico della televisione italiana.

Il suo irriverente e assai divertente spirito comico lo hanno da sempre accompagnato per tutta la sua strabiliante carriera. L’anno alle porte segnerà un ulteriore traguardo per Forest, che fa parte del nuovo cast di LOL 2, programma condotto da Fedez e Frank Matano. L’artista dovrà fronteggiare gli altri concorrenti in gara, che si sfideranno a colpi di risate, battute e giochi di parole.

Alcune curiosità sul Mago Forest: aneddoti sconosciuti e poco noti del comico di Zelig

L’alone di mistero che circonda gran parte degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo, affascina da sempre il pubblico e gli spettatori televisivi.

Non sempre si conoscono alcuni particolari delle vite dei personaggi famosi e la curiosità, in questo caso, la fa da padrone. Ecco alcune curiosità riguardo Michele Foresta, in arte Mago Forest, un uomo divertente e talentuoso che ha fatto la storia della comicità italiana.

Durante il militare ha sperimentato le sue battute e i suoi primi pezzi comici all’interno del carcere di San Vittore, alla quale era stato affidato. Da qui è nata la sua passione per l’intrattenimento e la comicità