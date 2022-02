Mia Martini – Fammi sentire bella: il canale di Rai3 omaggia l’indimenticabile cantante. Le prime immagini

Programmi TV

Il ricordo intenso di una delle voci ed artiste più apprezzate d'Italia vanno in onda con Mia Martini - Fammi sentire bella, su Rai3 a partire dalle ore 21:20. Scopri tutti i dettagli di quello che vedremo in televisione.

Nella prima serata di giovedì 24 febbraio 2022 la rete ha deciso di omaggiare l’indimenticabile Mia Martini. La proposta a partire dalle ore 21:20 sarà quella del docufilm dal titolo di Mia Martini, fammi sentire bella che racconta la vita intensa dell’artista, tra le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita privata con il racconto di chi con Mimì ha condiviso tanti momenti. Il pubblico potrà godere dela partecipazione della sorella Loredana e di tanti altri colleghi e amici come Caterina Caselli e Dori Ghezzi. Tutti i dettaglia del docufilm in onda su Rai3.

Mia Martini, fammi sentire bella: appuntamento su Rai3

Giovedì 24 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:20 il canale propone nuovamente il docufilm dedicato alla cantante dal titolo di Mia Martini, fammi sentire bella, prodotto da Indigostories e Alessandro Lostia, con Sonia Bergamasco a fare da voce narrante sugli scritti di Giorgio Verdelli in collaborazione con Michaela Berlin.

Il prodotto racconta l’intera vita dell’artista, passando per le tappe fondamentali della sua carriera e della sua vita privata insieme a chi ha conosciuto veramente l’artista. La voce narrante di Sonia Bergamasco guida lo spettatore in un racconto che si impreziosisce delle parole e dei ricordi della famiglia, con le sorelle Loredana, Leda e Olivia, e i nipoti Luca e Manuela a fornire aspetti poco conosciuti di Mimì, ai quali si aggiungono anche le testimonianze di colleghi e amici come Caterina Caselli e Dori Ghezzi insieme a quelle dei grandi autori che hanno scritto per lei pezzi intramontabili della musica italiana.

Ed ancora filmati esclusivi ed interviste mai pubblicate che mostrano una Mia Martini inedita oltre che le immagini più belle dei suoi concerti, come il suo ultimo live registrato prima della sua scomparsa e tenutosi a Portofino.

Altri fotogrammi esclusivi la mostreranno al fianco di Charles Aznavour e di Fabrizio De André ed il suo ricordo vivrà negli oggetti tuttora custoditi dalla famiglia e dagli amici.

Guarda il promo: