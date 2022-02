Arrestata la moglie del cantautore Daniele Silvestri, Lisa Lelli: le presunte accuse a suo carico

Cronaca Italia

Lisa Lelli, moglie di Daniele Silvestri, sarebbe stata arrestata: la notizia è emersa poche ore fa insieme a quelle che sarebbero le accuse a carico della donna. Secondo quanto trapelato, il provvedimento sarebbe scattato a seguito di un fatto che si sarebbe verificato a Roma.

Arrestata la moglie del cantautore Daniele Silvestri, Lisa Lelli: le accuse

La moglie del cantautore, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe stata arrestata per un fatto consumatosi in zona Ostiense e il gip avrebbe convalidato il provvedimento. La donna sarebbe stata rimandata a casa e, stando a quanto riferito dallo stesso quotidiano e da Repubblica, sarebbe destinataria di un provvedimento scattato poche ore fa.

Secondo l’accusa riportata, avrebbe tentato di rubare alcuni prodotti, tra cui trucchi e bottiglie di vino presso un grande magazzino Eataly.

Lisa Lelli, 42 anni, moglie del cantautore Daniele Silvestri, sarebbe stata colta in flagrante da un vigilante dell’esercizio e sarebbe scattata la denuncia. Secondo la ricostruzione trapelata finora, sul posto sarebbero intervenuti gli agenti del commissariato Colombo e sarebbe stata registrata anche una colluttazione tra la 42enne e la guardia giurata.

Lisa Lelli arrestata: la ricostruzione emersa

La moglie di Daniele Silvestri, secondo la ricostruzione riportata dalle testate, sarebbe stata fermata nel primo pomeriggio di mercoledì scorso e poco prima avrebbe aggredito proprio il vigilante intervenuto sul presunto tentato furto.

Stando agli elementi rimbalzati sulle cronache, la guardia sarebbe stata graffiata e presa a calci.

Sarebbe inoltre emerso un tentativo di opporre resistenza alla polizia, riferisce ancora il Corriere, mentre veniva accompagnata presso gli uffici del commissariato Colombo. Lisa Lelli, attrice che sarebbe stata impegnata in passato in alcune fiction, qualche giorno prima sarebbe stata coinvolta in un episodio simile ma sarebbe riuscita ad allontanarsi.

Tornata nel punto vendita, sarebbe stata riconosciuta dalle guardie giurate e successivamente sarebbe emerso quanto le verrebbe ora contestato.