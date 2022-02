C’è posta per te ospiti, la nuova puntata di Maria De Filippi: in studio arrivano Francesco Totti e Raoul Bova

Programmi TV

C’è posta per te va in onda per un nuovo appuntamento sabato 26 febbraio 2022. A farcire la puntata con due sorprese ci saranno Francesco Totti e Raoul Bova.

Sabato 26 febbraio va in onda un nuovo appuntamento dello storico people show di creato e condotto da Maria De Filippi. La nuova puntata andrà in onda ovviamente su Canale 5 a partire dalle ore 21:35 circa ed i telespettatori potranno gustarsi due nuove e speciali sorprese farcite di due amatissimi volti dello sport e del cinema italiano. A fare compagnia alla conduttrice arriveranno infatti l’ex capitano e colonna dell’A.S Roma Francesco Totti e l’apprezzatissimo attore Raoul Bova. Il settimo appuntamento stagionale mostrerà quindi al pubblico la partecipazione dei due volti noti, arrivati a condire le storie intense del programma con la loro simpatia e delicatezza.

Scopri tutto quello che succederà nella nuova puntata e chi sono tutti gli ospiti dello show.

C’è posta per te: la settima puntata della trasmissione

C’è posta per te torna in onda su Canale5 nella prima serata di sabato 26 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:35 circa. Il people show più longevo della nostra televisione che da oltre 20 anni tiene compagnia al pubblico, continuerà ad emozionare i suoi telespettatori prima di andare in soffitta in primavera per lasciare spazio al Serale di Amici. Prima di concedersi il giusto riposo, il programma sarà nuovamente chiamato a scendere in campo per cercare di vincere nuovamente l’eterna sfida con Rai1 ed il suo rilanciato Affari tuoi.

Maria De Filippi torna nuovamente al centro dello studio della trasmissione per raccontarci le nuove storie in cerca del tanto sperato lieto.

Ancora una volta a sancire il lieto fine della storia sarà la famosissima busta che i protagonisti sceglieranno di aprire o tenere chiusa per sempre.

C’è posta per te: gli ospiti della settima puntata

Nel corso della settima puntata dello show non mancheranno di certo i grandi ospiti, attesi in studio per legare le storie del programma alla loro speciale sorpresa.

Sabato 26 febbraio 2022 a fare compagnia a Maria De Filippi ed al suo pubblico in studio ci saranno il campione del Mondo di calcio del 2006 Francesco Totti ed uno degli attori più amato delle fiction nostrane come Raoul Bova.