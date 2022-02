Federico Zampaglione riparte con i Tiromancino: “Non è un tour normale”, le sue parole a RTL 102.5

A tutto Fredella

Ripartono i tour anche per i Tiromancino: Federico Zampaglione si dice emozionato e svela a RTL 102.5 i retroscena del nuovo viaggio per la musica della storica band italiana.

La musica italiana è pronta a ripartire dopo due anni di stop quasi o del tutto completo. Ai nastri di partenza anche i Tiromancino: Federico Zampaglione ha presentato a RTL 102.5 il nuovo tour nei teatri italiani. Si tratta di uno spettacolo all’interno del quale ci sono racconti e aneddoti che ripercorrono 30 anni di carriera.

I Tiromancino di nuovo in tour: Federico Zampaglione è emozionato

Fine del conto alla rovescia per l’inizio del tour dei Tiromancino: oggi, 25 febbraio, il tour dei Tiromancino è iniziato da San Benedetto del Tronto. Ospite di RTL 102.5 a W L’Italia con Angelo Baiguini e Federica Gentile e poi a RTL 102.5 News con Francesco Fredella e Giovanni Antonacci, ha detto: “Stiamo vivendo un momento assurdo, sotto tutti i profili.

Purtroppo era nell’aria, speriamo che nei prossimi giorni la situazione in qualche modo rientri. Ti svegli leggendo una cosa del genere e inizi a pensare alla tua famiglia, ai tuoi bambini“.

Poi, ha proseguito: “In un momento storico così difficile cercheremo di portare un po’ di positività e di buone vibrazioni, ce n’è bisogno mai come adesso“. Il riferimento, ovviamente, è alla guerra scoppiata in Ucraina nelle scorse ore. Sul tour che dopo San Benedetto del Tronto si sposterà a Senigallia, invece, ha detto:”Sono emozionato, non è un tour normale.

È come se tutto si fosse resettato e si ripartisse adesso – e prosegue poi – Questo è il tour di cui RTL 102.5 è radio partner e di questo vi ringrazio. È uno dei pochi tour che sta ripartendo, alcuni sono stati spostati a fine estate, ma in un momento come questo l’arte e la musica hanno il dovere di sollevare un po’ gli animi, di far passare le persone un po’ di tempo senza doversi angosciare“.

Federico Zampaglione racconta il regalo fatto ai fan dei Tiromancino

Il tour partito oggi è particolare: “Stiamo montando uno spettacolo all’interno del quale ci sono dei racconti, degli aneddoti, ci sono trent’anni di carriera proprio per trasportare il pubblico in una serata tra amici, in una serata di pace soprattutto.

Il tour toccherà le principali città italiane, tutte le date sono pubblicate sui nostri social”. Per gli fan, inoltre, i Tiromancino hanno un regalo: “Abbiamo fatto una sorta di concorso in cui giovani cantanti esordienti possono inviare dei video o postarli nelle loro storie e taggare i Tiromancino, in cui interpretano la parte di Carmen Consoli nella canzone ‘L’Odore del Mare’“.

I risultati già si vedono: “In ogni città stiamo selezionando una ragazza talentuosa che ci raggiunge sul palco e ci affianca per cantare questa canzone“. Poi prosegue: “Credo che sia importante, perché diamo spazio a delle nuove voci che magari potranno essere le future cantanti italiane di successo. È un momento in cui non è facile trovare un palco per i ragazzi“.

Federico Zampaglione, inoltre, si dice “molto interessato a ciò che succede nel settore giovanile, da lì arrivano idee fresche. Spesso ho collaborato con i giovani“. Sui giovani, ha aggiunto anche: “Con loro c’è un bellissimo rapporto di scambio tra generazioni“.