Ida Platano ancora delusa a Uomini e Donne: “Metti tante scuse”, commento della puntata del 25 febbraio

Uomini e Donne

Ida Platano è protagonista di Uomini e Donne da tanti anni. Soprattutto la storia d’amore tra la Dama e Riccardo Guarnieri ha appassionato fortemente il pubblico televisivo. Nell’edizione attuale del dating show, Ida Platano è stata anche protagonista di una scelta, che, però, è durata solo pochi minuti.

Recentemente la Dama sembrava aver trovato un po’ d’equilibrio con Alessandro. Ma, nella puntata del 25 febbraio di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro sono sembrati piuttosto in crisi.

Uomini e Donne: Ida Platano e Alessandro in crisi

Ida Platano è stata chiamata di nuovo al centro dello studio, nella puntata del 25 febbraio di Uomini e Donne.

La famosa Dama ha raccontato, ancora, il suo rapporto con Alessandro, che, partito in quarta, sembra fare acqua da tutte le parti.

Ida Platano non sempre ha fatto le scelte giuste, ma, oggi, c’è da congratularsi con lei, che ha deciso di mettere in panchina un Alessandro, che si è accorto solo adesso che la Dama abita a Brescia. Cosa che sappiamo a memoria praticamente tutti. Non è possibile che arrivi nel reality show per corteggiarla e tu non lo sappia. Ida Platano è sembrata già arresa nei confronti di Alessandro: “Non è successo nulla tra di noi… Metti tante scuse… Ho preso un altro numero di telefono nel frattempo”.

Alessandro ha fatto uno show di gelosia pazzesco: “Mi fermo… Mi prendo un po’ di tempo… Voglio vivermi una persona da solo”. Ma con uno che dice che la distanza è un problema e che lui non si trasferirà mai dove si può arrivare? Da nessuna parte. Tina Cipollari ha stigmatizzato l’atteggiamento del Cavaliere: “Hai qualche tresca a Salermo?… Ida verrà a Salerno, non t’inventare storie… Non lo vedo convinto… Tu chiudi perché è qualche giorno che stai meditando sta cosa… Fai il martire… La scusa della distanza che non regge più”.

Diego Tavani attaccato da Gloria a Uomini e Donne

Diego Tavani continua a collezionare, ogni giorno, degli attacchi dagli opinionisti di Uomini e Donne e da altri protagonisti del reality show. Anche nella puntata del 25 febbraio il Cavaliere è finito sotto mira, perché ha deciso di conoscere anche Alessandra, mentre stava già frequentando Gloria.

La Dama non l’ha presa per niente bene: “Ho creduto in questa bella cosa che tu mi hai detto… Mi cantavi le canzoni romantiche sotto casa”. Ma non si tratta della stessa donna, che soltanto nella puntata precedente, non si è detta convinta della loro relazione?

Come si cambia in un solo giorno.