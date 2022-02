Il Caso Collini: la trama, il cast e le curiosità del film in onda su Rai3 venerdì 25 febbraio 2022

TV e Spettacolo

La proposta di Rai3 per la prima serata di venerdì 25 febbraio 2022 è il film drammatico dal titolo di Il Caso Collini. Sul canale torna l’intensa pellicola che racconta la storia legata ad un nostro connazionale emigrato in Germania e successivamente accusato di omicidio. Il film racconta l’iter giudiziario e tutti i retroscena della vicenda che vide impegnato nella sua difesa un giovane ed inesperto avvocato nel tentativo di scagionare il suo assistito dall’omicidi di quello che effettivamente per lui era stato un mentore. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola Il Caso Collini, in onda su Rai3 venerdì 25 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa.

Il Caso Collini: le curiosità ed il cast del film

Il caso Collini (in lingua tedesca dal titolo di Der Fall Collini) è una pellicola di genere drammatico uscita nelle sale cinematografiche nel 2019 e diretta dal regista Marco Kreuzpaintner. Il film è basato sull’omonimo romanzo scritto da Ferdinand von Schirach ed è stato molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, con l’associazione Cinema for Peace Foundation che lo ha premiato con il premio di giustizia 2020.

Il cast della pellicola vede impegnati gli attori Elyas M Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach e Franco Nero nei panni di Fabrizio Collini, conosciuto interprete italiano che ha partecipato a numerosi film appartenenti al filone del giallo politico italiano.

Il Caso Collini: la trama del film

La pellicola racconta la di un italiano emigrato in Germania ed ormai in pensione che viene accusato di omicidio. Fabrizio Collini vive da 35 anni in suolo tedesco e si rende protagonista di un contorto caso di cronaca nera quando uccide a sangue freddo con tre colpi di pistola l’anziano Hans Meyer, un ricco industriale noto in tutto il Paese.

L’uomo deve andare a processo ma nessuno vuole difenderlo visto che in tanti pensano che si tratti di un omicidio inspiegabile e dall’esito schiacciante.

A prendere le difese dell’italiano ci penserà però l’avvocato d’ufficio Caspar Leinen, inesperto ed al suo primo processo importante. Caspar accetta di difendere Collini nonostante conoscesse molto bene la vittima lo aveva aiutato negli studi e gli aveva addirittura regalato in quanto lo aveva aiutato con gli studi ed addirittura gli aveva regalato una macchina.