Nicola Pisu sbotta contro Miriana Trevisan: “Ti consiglio di farti curare”, il post di Patrizia Mirigliani

Miriana Trevisan ha avuto uno scontro forte con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip6, nella puntata del 25 febbraio. Dalla sua parte si è schierata anche Manila Nazzaro. Invece, l’opinionista Sonia Bruganelli ha attaccato ferocemente l’ex showgirl di Non è la Rai.

Dopo la puntata Soleil Sorge, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro hanno avuto un momento di confronto. Durante questo scambio è stato citato anche Nicola Pisu. L’ex gieffino, però, non ha gradito le parole utilizzate nei suoi confronti.

Le parole di Miriana Trevisan e Manila Nazzaro su Nicola Pisu

Dopo la puntata del 25 febbraio del Grande Fratello Vip6, Soleil Sorge ha spiegato a Miriana Trevisan e Manila Nazzaro cosa non ha apprezzato del loro percorso.

L’argomento è arrivato velocemente su Nicola Pisu.

Miriana Trevisan ha contestato a Soleil Sorge di non conoscere bene l’ex concorrente: “Non sei mai stata con noi… Mai in camera con noi… Infatti l’ha votato tutta la casa“.

Manila Nazzaro ha svelato dei dettagli negativi sulle permanenza nella Casa di Nicola Pisu: “Certe scene allucinanti abbiamo visto noi… Lui faceva delle scenate assurde… L’educazione è la prima cosa…. Uno era preso, uno depresso, uno ex tossicodipendente… Mi sono rotta le pa**e, la gente deve essere educata“.

Ecco miriana e manila che insinuano ancora dopo mesi che Nicola abbia commesso chissà quali azioni oscene al grande fratello. @PMirigliani a quando una diffida? #solei #solearmy #gfvip miriana che scappa via perchè sa di star mentendo… pic.twitter.com/fQU0hyzb5J — Camiland (@Camilla_Curt) February 25, 2022

Nicola Pisu replica a Miriana Trevisan e Manila Nazzaro

Miriana Trevisan e Manila Nazzaro hanno parlato in modo negativo di Nicola Pisu al Grande Fratello Vip6. L’ex concorrente ha voluto replicare con un video, pubblicato sul suo account Instagram: “Non ne posso più di sentire cose brutte sul mio conto da parte della signorina Miriana e da Manila, alle quali io non ho fatto nulla, anzi mi sono sempre comportato bene e le ho sempre rispettate“.

Per Nicola Pisu si è trattato di semplice cattiveria: “Anche stanotte sparlavano di me dicendo che io sono un drogato, un tossicodipendente.

Quando è vero che lo sono stato… L’ho dichiarato, ma questa cattiveria nel dirlo… Solo per pura cattiveria nei miei confronti, questa cosa non la accetto. Visto che al momento non ho la possibilità di potermici confrontare con loro faccio, appunto, questo video“.

Il figlio di Patrizia Mirigliani ha anche ironizzato su Miriana Trevisan: “Poi dico, Miriana no? GF, aiutatela. Una donna che dice di vedere i fantasmi e ci parla, oppure che dice che lei riesce a diagnosticare i tumori, ma non stai bene, quindi io ti consiglio di farti curare“.

Patrizia Mirigliani difende il figlio Nicola Pisu

Nicola Pisu ha replicato a Manila Nazzaro e Miriana Trevisan attraverso un video. Anche sua madre Patrizia Mirigliani ha voluto dire la sua su Twitter: “Sto seguendo esterrefatta le esternazioni che Manila Nazzaro sta facendo su mio figlio… Nicola è uscito mesi fa dal GF VIP e non capisco perché ancora si parli di lui“.

L’organizzatrice di Miss Italia ha parlato anche di possibili conseguenze legali: “Sarà una sua scelta se procedere con i legali, io a breve darò un giudizio da Patron visto che il Concorso Miss Italia è stato citato più volte“.

Secondo Patrizia Mirigliani, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro non stanno dando un buon esempio, neanche come madri: “Niente è più brutto di sparlare di un ragazzo che non può difendersi perché non è presente. Che ne ha viste tante e che da due donne “madri” viene denigrato continuamente. Cosa insegneranno ai loro figli le Professoresse ‘so tutto io?’“.