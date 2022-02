Transporter 3: la trama, il cast e le curiosità della pellicola con Jason Statham

TV e Spettacolo

Su Italia1 continua ad andare in onda il ciclo action dedicato alle gesta dell’attore artista marziale Jason Statham. Il canale Mediaset nella prima serata di venerdì 25 febbraio 2022 propone il capitolo conclusivo della saga iniziata tre settimane fa con il film Transporter 3, che va in onda a partire dalle ore 21.20 circa e mostra l’ultimo capitolo della storia di Frank Martin. L’uomo, ex agente delle Forze Speciali, dopo la seconda avventura a proteggere un importante uomo politico è ora chiamato a trasportare due grossi sacchi e una giovane ucraina che dovrà difendere da dei loschi individui che vogliono mettere le mani sulla ragazza e per questo gli tenderanno una trappola..

Scopri la trama, il cast e le curiosità del film in onda su Italia1.

Transporter 3: il cast e le curiosità della pellicola

Transporter 3 (in lingua francese dal titolo di Le Transporteur 3) è un film del 2008 diretto da Olivier Megaton e prodotto da Luc Besson. I due hanno formato un conosciuto sodalizio a livello di cinema action mondiale collaborando la saga di successo di Io vi troverò (Taken).

Il protagonista della pellicola action è interpretato nuovamente da Jason Statham, qui all’ultima partecipazione nela saga prima del quarto ed ultimo film del 2015 che è considerato un remake del primo.

Il cast di attori si completa con gli interpreti Natalya Rudakova, Francois Berleand, Robert Knepper, Jeroen Krabbe’, Alex Kobold e David Atrakchi.

Transporter 3: la trama della pellicola

Frank Martin torna protagonista di una nuova avventura che lo riporta al passato, quando si occupava egregiamente del trasporto di consegne rischiose. La nuova missione da portare a termine lo vedrà impegnato nel tentativo di scortare e trasportare due grossi misteriosi sacchi ed una giovane ucraina, figlia di un importante ufficiale di istanza ad Odessa.

Nel tragitto i soliti brutti ceffi si interessano al suo carico e l’ex agente cadrà anche in una pericolosa trappola.