Affari tuoi formato famiglia: Amadeus conduce la seconda puntata dello show di Rai1. Ospiti e anticipazioni

Amadeus è pronto a condurre nuovamente il rinnovato format di Affari tuoi. Dopo l’esordio convincente di settimana scorsa, quando il programma ha fatto segnare il 17% di share, il programma torna in onda su Rai1 nella prima serata di sabato 26 febbraio 2022 riproponendo la nuova formula formato famiglia. Al suo fianco torna la compagna di vita e co conduttrice Giovanna Civitillo che continuerà a portare lui ed il pubblico alla conoscenza delle famiglie italiane arrivate a popolare l’immenso studio spia dal perfido Dottore. La nuova puntata sarà nuovamente divisa in due parti con la prima dedicata ad una famiglia comune e la seconda parte nella quale a scendere in campo sarà la famiglia di un conosciuto Vip.

Scopri tutti gli ospiti del secondo appuntamento di Affari tuoi formato famiglia.

Affari tuoi formato famiglia: il secondo appuntamento condotto da Amadeus

Sabato 26 febbraio 2022 su Rai1 va in scena il secondo appuntamento con Affari tuoi formato famiglia, la nuova versione condotta da Amadeus in compagnia di sua moglie Giovanna Civitillo. Il conduttore continua il suo esperimento con il rinnovato format della rete ammiraglia nel quale le partite dei giocatori sono nelle perfide mani del celeberrimo Dottore, l’unico a conoscere cosa si cela veramente nei pacchi e pronto come sempre a dare del filo da torcere ai concorrenti.

Affari tuoi formato famiglia: gli ospiti del secondo appuntamento

La seconda puntata della trasmissione sarà divisa nuovamente in due tranche e dopo la prima, nella quale giocherà un concorrente Nip e tutta la sua folta famiglia, la seconda prenderà nuovamente il titolo di Pacchi Celebrity. In questa seconda parte a sfidare il Dottore ci saranno Ricky Tognazzi e Simona Izzo accompagnati dai loro parenti e amici tra i quali spiccano Francesco Venditti, Myriam Catania e Rossella Izzo.

Ospiti della seconda partita saranno Cristiano Malgioglio e, quando verrà chiamato il Pacco Musica, anche Dargen D’Amico, la vera rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo.