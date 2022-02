Appassionato di chitarra, suona quella del negozio di musica. Un benefattore anonimo, colpito, gliela regala

Good News

Le passioni, di qualsiasi tipo, sono in grado di unire persone anche nelle loro più profonde diversità. La passione per la musica, ad esempio, riesce da sempre a creare punti di contatto tra persone di generazioni e carattere differenti. Proprio la notizia che segue è frutto di tale passione in comune e di un atto di generosità in grado di portare il sorriso sul volto di un giovane ragazzo appassionato di chitarre.

La passione per la musica di Fallon un ragazzo affetto da sindrome di Williams

Come spiegato dal sito di informazione upworthy, Fallon è un giovane con la sindrome di Williams, un raro disordine genetico a livello fisico e mentale, ma che porterebbe chi ne soffre ad essere incredibilmente amichevole e sociale.

Fallon, inoltre, ha un enorme passione per la musica, in particolare il genere metal. Per questo, da sempre, aveva un particolare interesse per una specifica chitarra nel negozio di strumenti musicali J.B. Hart Music Co, dove in ogni occasione possibile si fermava per suonarla. Una grande passione che non è passata inosservata ad uno degli altri clienti del negozio.

Un atto di gentilezza da parte di un anonimo cliente

Lo store musicale ha raccontato questa toccante storia in un post su facebook, condividendo le foto di Fallon con la chitarra e scrivendo “Questo è Fallon.

Negli ultimi due anni, ha spesso visitato il negozio di Montrose e la sua richiesta, ogni volta, era di suonare la chitarra “Pantera“, ovvero la chitarra Dean Dimebag Darrell ML. Siamo rimasti molto stupiti dal fatto che conoscesse alcuni riff di Dimebag. Fallon soffre della sindrome di Williams e ha un’eccellente conoscenza e amore per la musica ed il suo sogno era possedere questa chitarra.”

Il post prosegue, poi, dicendo “Otto mesi fa, quando era in negozio per suonarla, un altro cliente ha notato Fallon, commosso così tanto che, tornato al negozio più tardi, ha acquistato la chitarra e chiedendoci di donare la chitarra a Fallon in modo anonimo.

Abbiamo provato a trovarlo inutilmente. Tuttavia, non abbiamo visto Fallon fino ad oggi, quando la sua famiglia è venuta in negozio e abbiamo appreso del loro trasferimento in Texas. È stata un’esperienza meravigliosa regalare a Fallon la chitarra dei suoi sogni. Sua madre è scoppiata in lacrime e Fallon è esploso dalla felicità. È stato un momento speciale. Ci sono ancora brave persone in questo mondo”. La storia è stata notata perfino dagli stessi Pantera, che hanno ricondiviso il post.