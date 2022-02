SuperEnalotto: l’estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi sabato 26 febbraio 2022

Superenalotto

Va in scena l’ultimo appuntamento con il SuperEnalotto del mese di febbrai. La combinazione chiude il secondo mese dell’anno sabato 26 febbraio 2022 con i giocatori che andranno a caccia del Jackpot stratosferico da 162 milioni e 600mila euro. La nuova estrazione coinvolgerà gli affezionati come sempre a partire dalle ore 20:00 quando saranno noti i 6 numeri estrati. Scoprili qui sul nostro giornale.

SuperEnalotto, l’estrazione di oggi sabato 26 febbraio

I numeri del SuperEnalotto estratti oggi sabato 26 febbraio sono:

6 24 38 52 84 87

Jolly: 4

Superstar: 81

Il concorso andato in scena giovedì 24 febbraio 2022 è stato il secondo dell’ultima settimana del mese di febbraio ed ha intrattenuto milioni di giocatori italiani. L’estrazione ha ingolosito i tanti giocatori andati alla ricerca del Jackpot milionario del SuperEnalotto, senza che però che nessuno di loro sia riuscito nell’impresa di vincere gli oltre 162 milioni di euro messi in palio.

Manca infatti da maggio 2021 un giocatore in grado di accaparrarsi l’intero Jackpot del gioco e dunque il montepremi continua a crescere senza sosta. L’estrazione di giovedì scorso non ha regalato tante soddisfazioni degne di nota, visto che non si è registrato il 6 e nemmeno un 5+1, tanto che la lotta contro la dea bendata riprenderà nella nuova estrazione di oggi sabato 26 febbraio 2022 a partire dalle ore 20:00.

Il bilancio della scorsa estrazione è stato comunque postivivo, visto che l’estrazione in questione ha comunque dato delle soddisfazioni ai giocatori sfoggiando ben dodici giocatori in grado di centrare il 5, capaci di intascare poco più di 17mila euro a testa.

La combinazione ha comunque regalato tante altre soddosfazioni al fianco del numero Superstar, con ben sei giocatori capaci di vincere 34mila euro a testa.

La modalità del WinBox ha invece premiato i giocatori sparsi per l’Italia con oltre 769mila euro mentre quelle legate al concorso Seconda Chance hanno donato oltre 58mila euro.

Gioca al SuperEnalotto responsabilmente

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.