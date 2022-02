A C’è posta per te la dichiarazione d’amore di Marika per Salvatore: “Sei davvero l’uomo dei miei sogni”

Programmi TV

Marika ha chiamato a C'è posta per te il compagno Salvatore. La ragazza ha voluto dichiarargli il suo amore, ma anche provare a dargli nuova speranza per il futuro.

A C’è posta per te, oltre alle emozioni regalate dalle famiglie, si è parlato anche di amore nella puntata del 26 febbraio. Sebastiano, infatti, ha chiesto all’ex fidanzata Annalisa di tornare con lui. Ma la ragazza ha voluto chiudere la busta.

Anche Marika ha convocato nell’amato people show il padre delle sue bambine, Salvatore. La ragazza ha voluto fare una sorpresa al suo amato, con l’aiuto di Raoul Bova.

A C’è posta per te la storia di Marika e Salvatore

Marika e Salvatore sono diventati genitori a sedici anni, e, dopo tre anni, hanno accolto una nuova bambina. La ragazza ha deciso di scrivere a C’è posta per te per fare una sorpresa al compagno e infondergli un po’ di fiducia: “Non ho i soldi per comprare un regalo, in televisione non costa niente… Per me lui non è un fallito e non lo sarà mai… A me e alle mie figlie basta lui”.

I due genitori vivono a casa della nonna di Salvatore, insieme a tutta la sua famiglia: “Viviamo a casa della nonna di lui”. La loro situazione economica è, purtroppo, precaria: “Di nascosto di lui è andata al banco dei pegni… Vivono sempre con l’aiuto della mamma di lui… La bambina chiede al papà di andare al circo… Lui ci sta male, continua a dire ‘Che padre sono… Si è sentito un fallito”.

Marika vuole che Salvatore finisca di considerarsi in modo negativo.

La lettera d’amore di Marika a Salvatore a C’è posta per te

Marika ha convocato Salvatore a C’è posta per te per dichiarargli tutto il suo amore: “Essere qua per me è una cosa incredibile… Non voglio più che dici che sei un uomo inutile, non voglio più vederti infelice, tu sei il mio grande amore e non ti cambierei per niente al mondo”.

La ragazza ha espresso tutto il suo dispiacere per il momento difficile di Salvatore, frustrato da un’inconcludente ricerca di lavoro: “Noi eravamo la felicità, eravamo l’amore, eravamo tutto… Quello che più mi fa male è vederti soffrire così… Non riesci a trovare un lavoro decente che duri nel tempo… Per me non è facile riuscire a consolarti… Ci sentiamo impotenti… Siamo perennemente in cerca di miracoli”.

Malgrado tutte le difficoltà, Marika ha chiesto a Salvatore di continuare a sperare: “Dobbiamo solo continuare a crederci… Ti ho visto, sotto i miei occhi, diventare uomo… Sognavi di potermi fare felice”.

La ragazza ha sottolineato la bravura del compagno come papà: “Papa d’oro… Loro stravedono per te… Non potrei desiderare per le mie bimbe un papà migliore… Sei davvero l’uomo dei miei sogni Salvatore… Ti stra-amo”.

Raoul Bova partecipa alla sorpresa per Salvatore a C’è posta per te

Marika ha voluto fare una sorpresa a Salvatore, attraverso C’è posta per te. Ad aiutarla è stato chiamato Raoul Bova. Anche l’attore ha spronato il ragazzo a non arrendersi mai: “Ci tiene a te, ti vuole vedere un po’ sorridere… Le cose andranno meglio… Perdere mai la fiducia e la speranza per sorridere”.

L’attore ha spiegato al ragazzo la sua concezione dell’essere uomo: “Noi uomini, a volte, abbiamo una concezione un po’ sbagliata dell’essere uomo… Darle gioia… Anche se le cose stanno andando magari un po’ male”.