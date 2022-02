A C’è posta per te Annalisa chiude la busta all’ex fidanzato Sebastiano tra le lacrime: “Nessuno come lui”

Programmi TV

Sebastiano e Annalisa sono stati protagonisti della seconda storia di C'è posta per te. I due ragazzi si sono lasciati ma, anche dopo la puntata, non hanno ricucito i loro rapporti

La puntata del 26 febbraio di C’è posta per te si è aperta con una storia molto coinvolgente. Infatti, Noemi ha convocato i suoi genitori nel famoso people show di Canale 5 per fare una sorpresa commovente ai suoi genitori, che l’hanno sempre supportata. Anche Francesco Totti ha partecipato a quest’importante regalo.

La seconda vicenda raccontata nell’episodio di C’è posta per te, invece, aveva come protagonista un amore interrotto. Si trattava della storia sentimentale tra Sebastiano e Annalisa.

La storia di Sebastiano e Annalisa a C’è posta per te

Sebastiano ha chiamato C’è posta per te per recuperare la sua storia d’amore con Annalisa: “Questa è la storia di un amore interrotto”.

Il ragazzo aveva deciso di sposare la fidanzata e le aveva fatto una proposta di matrimonio la notte di Capodanno. Ma Annalisa, poi, aveva deciso di lasciare Sebastiano per l’atteggiamento di terze persone: “Lei mi ha lasciato… Per via dell’atteggiamento della mia famiglia”.

La famiglia del ragazzo, infatti, non aveva mai accettato pienamente la figura della ragazza: “Come un’estranea… Non viene trattata come la mia fidanzata”. In particolare, la sorella aveva avuto degli atteggiamenti molto negativi nei confronti della ragazza: “Andata a dire in giro che lei è una rovina famiglia”.



Sebastiano è arrivato, comunque, in trasmissione convinto che l’amore con Annalisa non si fosse ancora spento: “Ci siamo visti di nascosto… Ci sentiamo tutti i giorni”.

La lettera di Sebastiano ad Annalisa a C’è posta per te

Sebastiano ha chiamato il famoso people show di Canale 5 per chiedere scusa alla fidanzata Annalisa e per dichiarare tutto il suo amore: “Amore per due anni mi hai sempre detto che non facevo abbastanza per te… Questa penso che è la dimostrazione più grande che potevo fare… Io la mia scelta l’ho fatta, ho scelto di stare con te”.

Il ragazzo ha ribadito la sua intenzione di sposare la fidanzata: “Abbiamo deciso insieme di sposarci, io a quella promessa ancora ci credo… Mi manchi in ogni momento”.

Sebastiano si è rivolto anche a Enzo e Giusy, genitori di Annalisa: “So quanto ci siete rimasti mali… Vi capisco davvero tanto… Non voglio pagare, magari, per gli errori fatti da altre persone… Io e Annalisa ci amiamo davvero tanto“.

La replica di Annalisa a C’è posta per te

Annalisa ha trovato, dietro la busta di C’è posta per te, l’ex fidanzato Sebastiano. La ragazza ha raccontato la sua versione della storia d’amore con il ragazzo: “Non mi aspettavo di stare male praticamente un giorno si e l’altro pure… Il comportamento sbagliato è stato il suo dall’inizio… Io faccio stare bene lui, però io?… Lui non riusciva a far fronte alle situazioni”.

Annalisa ha accusato Sebastiano di avere poco carattere: “Ho adeguato le mie esigenze a quelle, naturalmente, di un bambino… Accetta le situazioni che gli propongono gli altri senza mai avere il punto fermo… L’amore non è che può sparire, finisce la pazienza… Ha deciso di far soffrire me”.

La ragazza ha, comunque, chiuso la busta tra le lacrime: “Non è finita per mancanza d’amore, se io tornassi con lui risuccederebbe… Non ci sarà mai possibilmente nessuno come lui, però non riesco a dirgli ‘Si’”.