Achille Lauro emozionato per l’Eurovision Song Contest 2022 a Torino, a Domenica In rivela: “Grande occasione”

A Domenica In Achille Lauro si dice pronto a rappresentare San Marino al prossimo Eurovision Song Contest. Il cantante parla di un'importante occasione per la sua carriera.

All’Eurovision Song Contest in programma a Torino il prossimo maggio prenderà parte anche Achille Lauro. Vincitore del Festival Una voce per San Marino, il cantante rappresenterà proprio San Marino e si scontrerà con Mahmood e Blanco in gara per l’Italia. A una settimana dalla grandiosa notizia, l’artista ne parla oggi a Domenica In ospite di Mara Venier con estremo orgoglio: “Grande occasione“.

Achille Lauro verso l’Eurovision: il cantante ne parla a Domenica In

Achille Lauro rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2022, in programma a Torino il prossimo maggio. Un importantissimo riconoscimento per l’artista, che la scorsa settimana ha vinto il Festival Una voce per San Marino e si è così aggiudicato la possibilità di prendere parte all’ESC.

In gara si scontrerà inevitabilmente con l’Italia e con il duo Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo 2022 con Brividi.

A Domenica In Achille Lauro parla a cuore aperto di questa imminente partecipazione e della gigantesca opportunità che ha deciso di cogliere al volo: “Io in generale credo questo: ho fatto vari Festival di Sanremo e non ho mai sentito la competizione con i partecipanti. Conosco tutti i ragazzi che hanno partecipato a Sanremo e non ci sarà competizione, neanche in ottica di competizione europea.

Per me è anche una grande occasione come artista, che ha lavorato per anni e anni, di portare la propria musica all’esterno, in una platea internazionale“.

Achille Lauro e la vittoria a Una voce per San Marino

Parlando della sua partecipazione a Una voce per San Marino, Achille Lauro confessa di non essersi aspettato quella vittoria: “Non sono abituato a vincere, sono sempre fuori gara.

Grazie al cielo la musica mi può salvare, è cresciuta a dismisura in questi anni. Ma non sono abituato a vincere. Ho fatto la mia serata, in un bellissimo teatro e sono stato accolto in una maniera incredibile“.

Mara Venier rivolge al suo ospite dichiarazioni al miele, parlando dell’umiltà e del sacrificio al lavoro che lo contraddistingue. Parlando della musica e della sua carriera, Achille Lauro dichiara: “Per la musica ogni anno è una riconferma. In generale, ho vissuto il mio successo in una maniera tranquilla, lavorando tanto e cercando di condividere tanto“.