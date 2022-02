Achille Lauro parteciperà all’Eurovision Song Contest di Torino dopo la vittoria a Una voce per San Marino

Programmi TV

Achille Lauro si è guadagnato il posto all'Eurovision Song Contest, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio, e gareggerà per la repubblica di San Marino.

Achille Lauro a Torino ci sarà, e salirà sul palco dell’Eurovision Song Contest dopo la vittoria al Festival Una voce per San Marino. Il cantante era dato super favorito e infatti la serata di ieri ha decretato la sua vittoria, e ora rappresenterà la repubblica del Titano nella competizione canora internazionale. L’Eurovision si terrà dal 10 al 14 maggio nel capoluogo piemontese, e vi parteciperanno anche Mahmood e Blanco in rappresentanza dell’Italia dopo la vittoria al Festival di Sanremo.

Achille Lauro rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest

Con il suo brano Stripper Achille Lauro si è conquistato il suo posto all’Eurovision Song Contest, vincendo la prima edizione di Una voce per San Marino.

Lo ha deciso la giuria presieduta da Mogol, ma che raccoglieva altri nomi importanti della musica come Roberta Faccani e Roberto Costa. Il performer si è esibito nelle finali insieme ad artisti internazionali e italiani, tra cui Valerio Scanu e Francesco Monte.

Achille Lauro così avrà la possibilità di salire sul palco torinese dell’Eurovision Song Contest sfidando Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo che gareggeranno per l’Italia. Lauro, primo artista italiano a partecipare all’Eurovision senza vincere Sanremo, si è invece piazzato 14esimo durante la kermesse sanremese, dove non ha mancato di sorprendere il pubblico con le sue performance.

Insieme al cantante sono salite sul palco dell’Ariston le coriste dell’Harlem Gospel Choir, che lo hanno accompagnato nell’interpretazione del brano Domenica.

Eurovision Song Contest, l’atteso appuntamento a Torino

Per Achille Lauro non sarà una sfida facile quella dell’Eurovision Song Contest, dove si misurerà in primis con i vincitori di Sanremo, Mahmood e Blanco.

Per il cantante milanese è la seconda partecipazione alla gara, dopo l’edizione del 2019 a Tel Aviv, in cui guadagnò il secondo posto con Soldi, brano vincitore del Festival di Sanremo eguagliando Raphael Gualazzi nell’edizione del 2011.

Sarà invece la prima volta per Achille Lauro e Blanco, che insieme a Mahmood parteciperanno all’edizione torinese, che si svolgerà dal 10 al 14 maggio. I cantanti italiani si esibiranno in gara con 41 artisti provenienti da tutto il mondo.