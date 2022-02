Quanto costano i biglietti dell’Eurovision 2022 e come fare per acquistarli: tutto sull’atteso evento a Torino

TV e Spettacolo

In primavera, precisamente dal 10 al 14 maggio 2022, si terrà a Torino il tanto atteso Eurovision Song Contest 2022, concorso che vede cantanti internazionali, rappresentare la propria nazione d’origine a suon di singoli e accordi musicali. Per essere pronti prima dell’arrivo dell’evento è necessario conoscere i prezzi e le modalità d’acquisto dei biglietti per assistere in prima persona: tutto ciò che c’è da sapere sul come ottenere i biglietti e partecipare a questo speciale spettacolo musicale.

Come acquistare i biglietti per l’Eurovision Song Contest 2022

I prezzi dei biglietti per l’Eurovision Song Contest 2022 non sono ancora stati pubblicati ufficialmente, ma li si può dedurre osservando il listino degli anni passati, che prevedeva costi che ruotavano attorno ai 250 e ai 300 euro a biglietto.

Queste cifre, ovviamente, dipendono dalla posizione scelta per assistere e alle serate proposte: semifinali o direttamente la finale conclusiva. L’attesa è tanta e, mancando poco all’inizio, è probabile che i biglietti siano resi pubblici già nelle prossime settimane.

Modalità di acquisto dei biglietti dell’Eurovision

Le informazioni riguardo l’acquisto dei singoli biglietti per l’evento sono ancora minime e non ancora diffuse pubblicamente dai siti ufficiali.

Sicuramente sarà possibile acquistare i ticket direttamente dal sito principale dell’Eurovision oppure dai suoi canali social, in particolare Instagram. Al momento l’unica soluzione è attendere le prossime novità sulle vendite aperte al pubblico, che non vede l’ora di ottenere un posto per assistere ad uno degli eventi più famosi e importanti dell’anno.

Torino alla ricerca di volontari per l’organizzazione e la messa in scena dell’Eurovision 2022

Un grande evento come l’Eurovision necessita di molti operatori del settore per essere mandato avanti e, in questo caso, la città di Torino ha proposto a circa 600 volontari di partecipare all’allestimento e alla messa in scena del contest internazionale.

Attualmente la ricerca è giunta al termine, ma numerose sono state le domande per partecipare alla grandiosa festa della musica, che coinvolgerà circa 1000 ospiti, 41 delegazioni europee ed extraeuropee, 1000 giornalisti e ben 183 media televisivi.