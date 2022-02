Mahmood e Blanco mettono nel mirino la vittoria dell’Eurovision: cosa dicono i bookmakers

Programmi TV

Messa in soffitta la schiacciante vittoria al 72esimo Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco sembrano veramente pronti ad andare a conquistare l’Eurovision Song Contest casalingo che si terrà a Torino. L’apprezzatissimo duetto dei due giovani ed esuberanti cantanti ha conquistato veramente tutti ed ha tutte le intenzioni di continuare la sua marcia trionfale verso la kermesse europea del prossimo maggio a suon di record di ascolti sulle piattaforme streaming.

Mahmood e Blanco pronti per l’Eurovision

Il successo di Brividi è infatti certificato dalla presenza stabile nella speciale classifica dei 50 brani più ascoltati al mondo su Spotify, dato che dà forma e sostanza alla speranza del nostro Paese di tutti di ripercorre le orme di Zitti e buoni dei Maneskin.

Dalla loro parte il duo ha anche il favore dei bookmakers che li candidano come assoluti favoriti dell’Eurovision Song Contest 2022.

Il successo del brano di Mahmood e Blanco non arresta la sua corsa proprio come successo durante il Festival di Sanremo. I due artisti si sono resi protagonisti di una cavalcata senza eguali che li ha visti in vetta in ben 5 giornate consecutive di gara e così, dopo essersi portati a casa l’ambito Leone d’Oro, sono pronti ad andare all’assalto del primo posto dell’Eurovision Song Contest.

Eurovision: Mahmood e Blanco sono i superfavoriti dei bookmakers

Quella che per l’Italia sarebbe una storica doppietta, già messa a segno in passato da altre nazioni come il Lussemburgo, Israele e l’Irlanda che fu addirittura capace di vincerne tre di fila, sta prendendo sempre più corpo nelle idee degli ascoltatori italiani e non solo.

A dare concretezza all’ipotesi arrivano infatti i favori dei bookmakers che danno proprio i nostri artisti come i più accreditati per la vittoria finale.

Il dato campeggia infatti sull’accreditato sito di Eurovisionworld.com che dopo aver aggiornato la lista con le quotazioni dei partecipanti, esibisce in cima alla classifica dei favoriti proprio l’Italia.

Il nostro Paese al momento vanterebbe il 18% di possibilità di vittoria, conducendo la classifica davanti al 7% della mina vagante Australia, nazione che prenderà parte alla kermesse da ospite fuori continente, a pari merito con la Svezia.