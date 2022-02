Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo 2022: Brividi, il testo completo della canzone in gara

Programmi TV

Senza dubbio quest’anno ci sono i due artisti a rivestire il ruolo di superfavoriti per la vittoria finale del Festival di Sanremo 2022. Mahomood, già vincitore di una edizione, e Blanco, fenomeno musicale del 2021, gareggiano insieme per andare a caccia del biglietto che gli garantirebbe la partecipazione all’Eurovision Song Contest di casa. Una strana coppia la loro ma di sicuro già apprezzatissima dai più giovani fruitori di musica che si presenta in gara con Brividi, testo del quale i due artisti si sono occupati della scrittura. Il testo completo del brano e scopri con quale pezzo Mahmood e Blanco si esibiranno nella serata delle cover.

Brividi: il testo completo della canzone di Mahmood e Blanco

La coppia più attesa di tutta la competizione è pronta a salire sul palco dell’Ariston con il favore dei pronostici. Mahmood torna a gareggiare dopo il trionfo sorprendente conquistato con la hit Soldi mentre per Blanco, il giovane artista considerato il vero astro nascente della nostra musica, si tratta di una primissima volta. Chissà che non faccia come il suo compagno di duetto e riesca ad ergersi sul gradino più alto del podio con la loro Brividi. Leggi il testo completo della canzone che il duo ha scritto a quattro mani e che è stato presentato in anteprima a Tv Sorrisi e Canzoni:

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così.



Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

Su una bici di diamanti, uno fra tanti.



Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi.

Mahmood e Blanco: la quarta serata del Festival

Il promettente ed attesissimo duo per la serata delle cover ha deciso di portare in gara un pezzo sacro della nostra musica come Il cielo in una stanza di Gino Paoli.