Eleonora Giorgi nonna per la prima volta, a Verissimo dopo la nascita del nipote: “Sono sull’orlo delle lacrime”

Eleonora Giorgi racconta a Verissimo tutta la sua felicità per essere diventata nonna per la prima volta. La scorsa settimana è nato il piccolo Gabriele, primo frutto dell’amore tra il figlio dell’attrice Paolo Ciavarro e l’influencer Clizia Incorvaia. Grande sorpresa per lei quando, in video-collegamento da casa, interviene proprio la giovanissima coppia, che parla del lieto evento che ha svoltato la loro vita.

Eleonora Giorgi nonna per la prima volta: “Sono sull’orlo delle lacrime“

A Verissimo Silvia Toffanin accoglie in studio Eleonora Giorgi, diventata nonna da pochi giorni in seguito alla nascita del piccolo Gabriele, primo frutto dell’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

L’attrice racconta la gioia per il lieto evento con gli occhi che brillano dalla felicità: “Sono sull’orlo delle lacrime da 4 giorni. Intanto erano 30 anni che non vedevo più un piccolino così. Pur essendo 3 chili e 350, è piccolo, sembra una bambola. Non ho voluto prenderlo in braccio, perché penso che siamo portatori di germi in generale, quindi me lo spupazzerò quando sarà più grande“.

Oltre alla nascita del primo nipotino, la Giorgi si dice felice per la famiglia che Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia stanno costruendo: “La cosa più commovente sono stati loro, Paolo e Clizia.

Io ho sempre creduto nella loro storia, anche all’inizio che c’erano tanti scetticismi, il razzismo di voler giudicare i 10 anni di più di lei, cosa che invece io ritengo legittima… Lì avevo colto i segnali di Clizia e si è veramente rivelato quello che io avevo sentito e sperato“.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: le sensazioni dei neo-genitori

Grande sorpresa per Eleonora Giorgi quando, in video-collegamento, intervengono da casa proprio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Silvia Toffanin si congratula con la coppia di neo-genitori, con l’influencer che parla del parto: “Sto bene, sono incredula, in una dimensione un po’ fatata.

Sto scoprendo quasi il mondo con nuovi occhi, un nuovo viaggio che sto intraprendendo con una persona speciale, ed è tutto nuovo per me“. La Incorvaia ha vissuto questo momento con grande positività e spensieratezza, organizzandosi nei minimi dettagli: “Mi ero posta una missione: dovevo viverlo al meglio questo giorno, nonostante le sofferenze“.

Gioia incontenibile anche per Paolo Ciavarro, divenuto padre per la prima volta, che dichiara: “Per lei è stata una passeggiata, io sono stato incredulo prima, dopo, durante.

Per lei è stato come se nulla fosse. Per me faticosissimo. Io sono in lacrime da giorni“.