Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, è nato il figlio Gabriele: le dolci parole della coppia per la nascita del piccolo

Gossip

Grande gioia in casa Incorvaia-Ciavarro: è nato il piccolo Gabriele, primo figlio di Clizia Incorvaia e del compagno Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Il primogenito della coppia è nato nel corso della giornata di oggi e la sua nascita è stata annunciata dalla coppia con un post su Instagram che ritrae, per la prima volta, la famiglia al completo.

Clizia Incorvaia, il parto: il post su Instagram con i ringraziamenti

Non ci sono grandi dettagli sull’evento, ma si sa che è andato tutto liscio: Clizia Incorvaia ha vissuto una gravidanza non sempre serena (nell’ultimo periodo ha avuto il Covid ed è stata ovviamente preoccupata dell’eventualità di problemi al piccolo) ma conclusasi nel migliore dei modi, ovvero con un bimbo sano ed una madre altrettanto in salute.

Nelle stories la coppia, condividendo una foto di mamma, papà, bimbo e due dottoresse, ha scritto: “Grazie a un super staff per aver reso il mio parto il giorno più bello della mia vita! Si può partorire con il sorriso. Grazie da noi”.

Solo 3 giorni fa Clizia Incorvaia aveva pubblicato una foto del suo pancione -ormai agli sgoccioli- con le mani sue e del compagno incrociate, e la captino: “Manca solo una piccola manina”.

L’attesa era ormai spasmodica: la coppia ha accolto con grandissima felicità la notizia della gravidanza.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, l’amore al GF Vip e la gravidanza

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia stanno insieme da due anni, e più di preciso da quando si sono incontrati al Grande Fratello Vip.

Entrambi concorrenti dell’edizione 2020, i due hanno cominciato ad essere più che semplici amici già nella Casa e non si sono lasciati nemmeno quando sono usciti. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno una discreta differenza d’età, ovvero 10 anni, ma per loro non è mai stato un problema.

Prima di incontrare Paolo, Clizia era sposata -ed aveva vissuto una dolorosa separazione- dal cantante delle vibrazioni Francesco Sarcina -da cui ha avuto la figlia Nina. Tra i due c’era stato un caldissimo botta e risposta, con svariate frecciatine reciproche, ma l’incontro di lei con Paolo Ciavarro ha riportato il sereno nella sua vita sentimentale.