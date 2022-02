Giusy Buscemi chi è la Lucia Ferrari di Doc – Nelle tue mani: da Miss Italia al matrimonio con Jan Michielini

Chi è

Da qualche anno ormai il pubblico italiano è rimasto affascinato dall’incredibile bellezza di Giusy Buscemi, l’attrice siciliana oggi nota per aver preso parte a numerose fiction Rai, tra cui la più recente Doc-Nelle tue mani (in cui interpreta la psicologa Lucia Ferrari). I primi passi nel mondo dello spettacolo, però, la ragazza li ha mossi nel lontano 2012, quando ha vinto la 73ª edizione di Miss Italia.

Gli esordi di Giusy Buscemi a Miss Italia e il successo su piccolo schermo

Giusy Buscemi, come anticipato, si è fatta notare la prima volta quando ha vinto -nell’ormai lontano 2012- la 73ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia.

Da allora la sua carriera ha subito un’importante svolta e ha partecipato sia a diversi film – come Baci salati di Antonio Zeta (con cui ha esordito sul grande schermo) e i due sequel di Smetto quando Voglio di Sydney Sibilia.

Il suo “ambiente naturale” però sembra essere il piccolo schermo e, da quando è diventata celebre, ha partecipato a numerose fiction, tutte in Rai. Nel 2014 è stata infatti scelta per interpretare Assuntina Cecchini nella nona stagione di Don Matteo, ma ha anche partecipato a Il paradiso delle signore e Un passo dal cielo. Recentemente è entrata a far parte del cast della seconda stagione Doc, in cui interpreta la psicologa Lucia Ferrari.

Di recente ha infatti parlato del suo arrivo nella fiction, soprattutto dal momento che si è trovata alle prese con un progetto che ha già riscosso molto successo: “Diciamo che sono entrata in punta di piedi, essendo un gruppo che lavora molto in sintonia in una serie bellissima, che ho seguito prima da super fan e poi da attrice. Ero un po’ timorosa all’inizio, ma sono stata accolta benissimo” ha raccontato l’attrice, che poi ha anche rivelato che una grande mano le è arrivata da Luca Argentero, che l’ha aiutata ad integrarsi: “È una sorta di papà per tutti gli attori, anche i più scalmanati“.

Giusy Buscemi, la vita privata dell’attrice: il matrimonio con Jan Michelini e i due figli

Per quanto riguarda la vita privata di Giusy Buscemi, è noto che la ragazza è nata a Mazara del Vallo nel 1993 e che al momento della vittoria a Miss Italia era legata a Giuseppe Galfano, che aveva conosciuto da bambina a scuola. Dopo il successo, però, la ragazza ha dovuto fare i conti con i molti impegni lavorativi e – come spiegato a Diva e Donna – ha capito di non essere in grado di vivere un rapporto a distanza.

Dopo la rottura con lo storico fidanzato, l’attrice ha frequentato per un anno ad Alex Adinolfi, ma la vera “svolta” arriva nel 2014, quando conosce il regista Jan Michelini. Nonostante la grande differenza d’età – lui ha 13 anni in più della Buscemi – i due sono riusciti a trovare un equilibrio e nel 2017 sono convolati a nozze. Successivamente la coppia ha avuto due bambini, Caterina Maria (nata nel 2018) e Pietro Maria (nato nel 2019)