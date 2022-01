Doc – Nelle tue mani 2: al via la seconda attesissima stagione. Trama, il cast e quando va in onda

Programmi TV

Si sta finalmente per concludere il countdown verso la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, dopo svariati mesi dove i fan non facevano niente altro che chiedersi quando sarebbero ricominciate le vicissitudini del dottor Andrea Fanti. L’amato medical drama di Rai1 con Luca Argentero nei panni del protagonista torna in prima serata a partire da giovedì 13 gennaio 2022 con i nuovi sviluppi delle vicende che ruotano intorno al Fanti e che giocoforza saranno immerse nella pandemia di Covid che noi stiamo vivendo nella realtà ma che andrà anche oltre a questo argomento. Tutto quello che c’è da sapere sulla trama, il cast e le curiosità di Doc – Nelle tue mani 2 prima del suo debutto.

Doc – Nelle tue mani 2: la messa in onda della nuova stagione

Il medical drama italiano più apprezzato di sempre è pronto per il suo grande debutto di giovedì 13 gennaio 2022. Il prodotto di Rai1 realizzato in collaborazione tra Lux Vide e RaiFiction torna a prendersi la prima serata del canale dopo due anni dal folgorante debutto.

Doc – Nelle tue mani 2 sarà composta da sedici nuovi episodi per un totale di 8 prime serate dedicate che andranno in onda senza sosta tra gennaio, febbraio e marzo 2022, fatta eccezione per l’appuntamento del 3 febbraio prossimo che verrà ovviamente occupato dal Festival di Sanremo, per poi concludersi il 3 marzo.

Doc – Nelle tue mani 2: la trama ed il cast della seconda stagione

Nel corso delle nuove puntate a farla da padrone saranno ovviamente le vicende che ruotano intorno al Doc Andrea Fanti, l’ex primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano a Milano interpretato da Luca Argentero. Lui ed i suoi colleghi nel corso degli episodi della seconda stagione dovranno affrontare la pandemia di Covid e la difficile sfida verso il ritorno alla normalità.

Come anticipato dall’ad di Lux Vide Luca Bernabei, questo argomento entrerà si a far parte della storia ma non sarà il tema centrale della stagione che si arricchirà ovviamente di intrecci amorosi e graditi ritorni misti a nuovi obiettivi. Se per ognuno dei medici del Policlinico ci sarà una ferita da rielaborare tra nuove paure e vecchi dolori, per il nostro Doc sarà il tempo di riprendersi il posto di Primario tra nuovi test medici ed altri test pratici.

Al fianco di Luca Argentero tornano nel cast della serie anche Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Silvia Mazzieri, Alberto Malanchino ed anche Elisa D’Eusanio mentre faranno il loro debutto nella seconda stagione anche Alice Arcuri, Marco Rossetti, Gaetano Bruno, Giusy Buscemi.