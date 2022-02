L’amica geniale 4 puntata – Storia di chi fugge e di chi resta: trama e anticipazioni della serie su Rai 1

Serie TV - Fiction

Rai1 per la prima serata di domenica 27 febbraio 2022 propone il quarto appuntamento con la fortunata serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante, che vede la stessa scrittrice impegnata nella sceneggiatura della trasposizione seriale. Il quarto attesissimo appuntamento con la fiction per la regia di Daniele Luchetti e con le interpretazioni delle giovani attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco, va in onda come sempre in due episodi che prendono il via alle ore 21:30 circa. Leggi le anticipazioni della trama del nuovo appuntamento con L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta dei due nuovi episodi dal titolo di Ancora tu e Chi fugge, chi resta.

L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta: la quarta puntata

Domenica 27 febbraio 2022 su Rai1 va in scena un nuovo appuntamento con L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta. Il terzo capitolo della saga che racconta la continuazione delle vicissitudini di Elena e Lila, sta continuando a conquistare il pubblico del canale confermando il grande successo delle due prime stagioni a suon di ascolti convincenti.

La serie tv co-prodotta da Rai Fiction con il colosso HBO e diretta dall’apprezzato regista Daniele Luchetti sta volando negli ascolti e domenica scorsa ha fatto segnare il record di stagione le mettendo al tappeto la concorrenza e facendo segnare un ottimo 21.6% di share pari a 4.645.000 spettatori.

L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta: le anticipazioni della trama dei due episodi di serata

Nel primo episodio di serata dal titolo di Ancora tu il matrimonio di Elena continua ad essere sempre più in crisi, con Pietro che continua a mantenere le distanze e lei che si sente trattata come un oggetto ed una serva.

Un giorno però alla loro porta di casa Airota si presenta Nino Sarratore, con l’uomo che viene accolto egregiamente da Pietro con il quale stringe una buona amicizia e la promessa di rivedersi al più presto.

Così Elena riesce a staccarsi dalle difficoltà coniugali e finalmente riprende a scrivere.

Il secondo episodio in onda questa sera si intitola Chi fugge, chi resta nel quale Elena e Pietro conoscono finalmente la famiglia di Nino. Lo stesso Nino sarà l’ago della bilancia sul rapporto di Elena e suo marito, soprattutto quando l’uomo reagirà malamente al fatto che Pietro non abbia letto gli scritti della moglie. La sua ostilità farà pensare molto Pietro che capirà i dubbi di Elena nei confronti del loro matrimonio.