Margherita Mazzucco chi è: carriera e vita privata dell’attrice che interpreta Elena ne L’Amica Geniale

Chi è

Dopo la fine del Festival di Sanremo, il pubblico Rai ha visto tornare nel palinsesto L’amica Geniale, fiction prodotta con HBO quest’anno arrivata alla terza stagione. Protagoniste della serie sono Lenù e Lila, interpretate rispettivamente dalle attrici napoletane Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Scopriamo dunque qualcosa in più sull’interprete di Elena.

Margherita Mazzucco: carriera dell’attrice protagonista de L’Amica Geniale

Margherita Mazzucco, classe 2002, è diventata attrice quasi per caso. Quando nel 2018 il regista de L’Amica Geniale (Saverio Costanzo) ha iniziato i casting, la ragazza si è presentata ai provini il penultimo giorno senza aver letto i libri di Elena Ferrante (dai quali la fiction è tratta).

La fortuna ha però sorriso a Margherita, forse anche per la sua intraprendenza, ed è stata richiamata per un provino a Roma.

In quest’occasione conosce la collega co-protagonista, Gaia Girace, e tra le due si instaura subito la chimica giusta necessaria per la messa in scena delle avventure di Lenù e Lila. Le due, non a caso, sono state scelte non solo per interpretare le protagoniste nelle scene che riguardano la loro adolescenza, ma sono anche state confermate per la terza stagione (dove saranno più adulte).

La sua dedizione alla parte, più volte lodata da riviste e critici, l’ha portata al successo e poco dopo è stata scelta anche per il film Chiara, ispirato alle vicende della santa di Assisi (diretto da Susanna Nicchiarelli).

Vita privata della giovane attrice Margherita Mazzucco

Come anticipato, Margherita Mazzucco nasce nel 2002 a Napoli e ha scoperto il mondo della recitazione per caso.

Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? L’attrice è molto riservata in tal senso, il suo profilo Instagram è privato e conta “solamente” 417 follower.

Di lei è noto solamente, come riportato dal portale sologossip, che ha frequentato il liceo classico e che è molto legata alla propria famiglia.

Ha inoltre un fidanzato da diverso tempo, ma il nome del ragazzo è ancora oggi un mistero. Al di fuori del set è quindi molto riservata e lontana dai riflettori e paparazzi e non sia hanno ulteriori informazioni su di lei.