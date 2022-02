Mara Venier nella sua Venezia dopo la morte della madre grazie a Irama: profonda commozione a Domenica In

Programmi TV

Mara Venier confessa a Domenica In di essere tornata a Venezia, sua città natale, negli scorsi giorni. A spingerla nella scelta una canzone di Irama, ospite in studio.

A Domenica In grande emozione per Mara Venier nel corso dell’intervista ad Irama, fresco di Sanremo 2022 con Ovunque sarai. La conduttrice ha infatti rivelato di essere tornata a Venezia, sua città Natale, 7 anni dopo la morte dell’adorata madre. A donarle la forza di compiere questa scelta è stata proprio la canzone di Irama, che la ‘zia Mara’ ha voluto dedicare alla mamma: l’emozionante confessione.

Mara Venier a Venezia dopo anni: il contributo del brano di Irama

Irama è uno degli ospiti musicali di questo nuovo appuntamento con Domenica In su Rai1. Mara Venier accoglie in studio il giovane cantante, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2022 con il brano Ovunque sarai.

Un brano struggente, dedicato ad una persona che non c’è più e che ognuno di noi può dedicare a una persona cara. Anche la ‘zia Mara’ è rimasta colpita dalla potenza di questa canzone e, allo speciale Sanremo di poche puntate fa, si è rivolta all’adorata madre scomparsa nel 2015, dedicandogliela.

L’importanza di questa canzone per la conduttrice viene da lei rimarcata, parlando del ritorno alla sua città natale Venezia negli scorsi giorni. A donarle la forza di ritornarci e di affrontare i dolori di questi ultimi anni è stata proprio la canzone di Irama, come rivela: “Sono tornata a Venezia dopo tanti anni, sono stata molto bene e molto felice di ritornare a casa.

E di fare pace con tante cose che erano successe nella mia vita. E ti devo dire che la tua canzone ha contributo molto a darmi quella forza di ritornare in quei posti che mi facevano paura, paura del dolore. Invece no, ho ascoltato la tua canzone e ho detto: ‘Io prendo e vado’. E sono tornata nella mia città, sono tornata a casa“.

Mara Venier e la canzone di Irama: “Arriva dritta al cuore“

Irama ha parlato del successo del brano, confessando: “Non che non credessi nella canzone, ma non me l’aspettavo.

Invece ho scoperto che sono anche felice di avere imparato che l’emozione ancora oggi conta tanto“. Inevitabile, poi, il ricordo dell’abbraccio tra Mara Venier e il cantante nello speciale Sanremo di Domenica In.

La conduttrice torna a parlare di quanta emozione Ovunque sarai possa lasciar trasparire, confessando: “Noi sappiamo, tu sai a chi l’hai dedicata, io so e tanti di noi, ascoltandola, l’hanno dedicata a qualcuno che ha fatto parte della propria vita e che adesso non c’è più. Una canzone che arriva come un cazzotto sullo stomaco lì per lì, e che poi arriva dritta al cuore“.