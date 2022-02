Barù diffidato da Noemi per il commento sulla canzone portata al Festival di Sanremo: la reazione del gieffino

Grande Fratello

Le parole con cui Barù aveva commentato la performance di Noemi al Festival di Sanremo non erano piaciute né agli utenti social né alla cantante, che in queste ore ha diffidato il gieffino.

Soltanto 20 giorni scoppiava una vera e propria bomba mediatica che ha riguardato sia il Festival di Sanremo che il Grande Fratello Vip. In quei giorni i gieffini hanno avuto modo di ascoltare i brani proposti dai big nel corso della kermesse musicale e Barù si si è lasciato andare a commenti poco carini nei confronti della cantante Noemi. Le sue dichiarazioni hanno subito fatto il giro del web e l’artista, dopo aver commentato con amarezza le parole del vippone, lo ha anche diffidato.

Barù attacca Noemi al GF Vip e si scatena la polemica sui social

Mentre il pubblico era alle prese con il Festival di Sanremo, ai gieffini è stato concesso di ascoltare tutti i brani in gara.

Quello che però doveva essere un bel momento nella casa, è stato quasi subito rovinato da un commento inappropriato di Barù, che ha attaccato Noemi. Durante una chiacchierata con Jessica ha infatti mostrato la sua disapprovazione verso alcuni brani e, in particolare, nei confronti di Ti amo non lo so dire.

“Dopo quelle canzoni di Sanremo che volevo spararmi una fucilata nei co****ni oggi… Mamma mia, svegliato… Chi era la prima canzone?” aveva esordito il gieffino quel giorno; Jessica Selassié a quel punto le ha risposto che si trattava di Noemi e a quel punto il gieffino ha dato una battuta a dir poco inopportuna: “Le devono tagliare le corde vocali“.

Una frase che non ha tardato a fare il giro del web e la stessa cantante ha reagito sui social, chiedendosi se fosse necessario esprimere il proprio dissenso con tanta violenza.

La situazione però, come si può immaginare, non è finita lì, perché negli ultimi giorni Noemi ha pensato di diffidare il gieffino per le sue parole. La notizia è ovviamente arrivata anche nella casa e in queste ore anche Barù ha reagito alla notizia rivelandola anche ad alcuni gieffini.

Noemi diffida Barù: la notizia arriva nella casa, Barù reagisce in modo prevedibile

Come anticipato, dunque, si è scatenato un vero e proprio polverone mediatico sui social dopo la battuta di Barù nei confronti di Noemi e della canzone che quest’ultimo ha proposto al Festival di Sanremo.

Mentre alcuni utenti hanno attaccato il gieffino, arrivando anche a scrivere che “non sarebbe degno di pronunciare il suo nome”, la stessa cantante ha preso dei provvedimenti seri, diffidandolo.

La notizia è stata subito comunicata all’uomo ma, come prevedibile, non ha suscitato alcuna preoccupazione. In queste ore infatti il gieffino ha continuato a scherzare sulla notizia, andando da Jessica Selassié e dicendogli: “Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome… Ma se mi sveglio con quella musica lì che ca**o devo dire?

“.

Quindi Noemi ha diffidato Baru. Il GF con più diffide della storia 😂 #gfvip pic.twitter.com/DHCPWSxyaV — Coraline_77 (@TZSOFOAZ) February 27, 2022

Sembra insomma che il gieffino sia incurante di ciò che è accaduto dopo la sua dichiarazione e che stia prendendo con filosofia anche la notizia della diffida. Chissà però se la situazione si può definire conclusa così o se, una volta dalla casa più spiata d’Italia, tornerà sull’argomento nel corso di qualche intervista.