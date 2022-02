Ljudmila Putina chi è: origini, carriera e matrimonio con il presidente russo Vladimir Putin

Chi è

Il presidente russo Vladimir Putin è stato sposato per 30 anni con una donna di nome Ljudmila Putina, conosciuta prevalentemente nel mondo accademico per il suo contributo alla diffusione della lingua russa.

Ad oggi la vita del presidente russo Vladimir Putin appare piuttosto enigmatica, ma è certo che il leader in passato è stato sposato con Ljudmila Škrebneva, che dopo il matrimonio ha preso il cognome Putina. La donna, che ha divorziato ufficialmente dal coniuge nel 2013, ha un passato piuttosto ricco di esperienze alle spalle, fatto anche di un’intensa attività accademica.

Ljudmila Putina, gli studi in filologia e il primo matrimonio con Vladimir Putin

Ljudmila Škrebneva, successivamente conosciuta con il cognome Putina, nasce a Kaliningrad nel 1958 e ha studiato lingue all’università di stato di Leningrado (dove si è laureata in lingua spagnola e filologia).

Successivamente ha lavorato come assistente di volo per l’Aeroflot (conosciuta anche Russian Airlines).

Nel 1983 sposa il futuro presidente russo Vladimir Putin e dal loro matrimonio sono nate due figlie: Maria (nata nel 1985) e Ekaterina (nel 1986), che hanno frequentato la scuola tedesca di Mosca finché il politico, nel 1999, non è stato nominato Primo ministro.

Dopo le nozze con Putin, Ljudmila Škrebneva ha insegnato tedesco presso la stessa università nella quale si è laureata e per anni ha curato un fondo che mirava a preservare e sviluppare la lingua russa (motivo per cui nel 2003 le è stata assegnata la Medaglia di Puškin per il contributo alla diffusione della lingua russa).

Come anticipato però la donna, che per anni è stata anche rappresentante di Mosca della società Telecominvest, ha divorziato ufficialmente dal leader russo nel 2013 e per diversi anni si è ritirata a vita privata. Sul web, inoltre, non sono disponibili molte foto che la ritraggono, men che mai ritratti di famiglia al fianco di Putin.

Cosa fa oggi Ljudmila Putina: il secondo matrimonio dell’ex first lady

Dopo il divorzio da Vladimir Putin, Ljudmila Putina si è ritirata a vita privata e, come riportato da Novella 2000, alcuni giornali in passato hanno addirittura ipotizzato che avesse abbracciato la vita monastica (indiscrezioni che tuttavia si sono rivelate prive di fondamento).

Ad oggi sappiamo infatti che è sposata ad un uomo d’affari di nome Artur Ocheretny, vent’anni più giovane della donna. I due vivrebbero in una villa in Francia e sembra che abbiano un tenore di vita piuttosto alto. Come anticipato, però, non sono molte le foto che ritraggono la moglie e ad oggi è difficile parlare di apparizioni pubbliche di Ljudmila Putina.