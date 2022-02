Malore per Miriana Trevisan, panico nella Casa del Grande Fratello Vip. Che cosa è successo e come sta ora

Gossip

Miriana Trevisan protagonista di una nottata concitata, questa volta però non c’entrano i fantasmi, la gieffina avrebbe accusato un malore, al momento però non è noto che cosa sia successo nello specifico, i fan si sono lanciati in diverse speculazioni. Accanto a Miriana Trevisan sono subito accorsi Jessica, Lulù e Barù. I tre sono rimasti accanto a lei per tutta la notte e già dal mattino la gieffina è apparsa in buona salute.

Intanto c’è forte attesa per la puntata in onda questa sera che vede Miriana Trevisan tra i concorrenti al televoto.

Malore nella Casa per Miriana Trevisan

Secondo quanto ricostruito in queste ore, Miriana Trevisan si sarebbe recata inizialmente in confessionale per chiedere aiuto e informare la regia di non sentirsi bene, una volta uscita, per ritornare in stanza con gli altri pare non riuscisse a camminare.

A quel punto in suo soccorso è intervenuta Lulù che ha chiesto aiuto a Barù.

Quest’ultimo si trovava in cucina e ha lasciato tutto per soccorrere l’amica; i due hanno portato Miriana in camera e l’hanno stesa sul letto.

Che cosa è successo a Miriana Trevisan nella Casa e come sta ora

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto alla gieffina, prima che la regia staccasse la ripresa i fan si sono preoccupati per le parole pronunciate da Lulù riguardo all’operazione alla quale Miriana Trevisan si è sottoposta prima di entrare nella Casa.

Successivamente, sempre grazie anche al tam tam social, sarebbe emerso che a causare il malore a Miriana Trevisan sarebbe stato qualcosa legato al cibo e a un’alimentazione scorretta tenuta negli ultimi giorni.

Superata la difficile nottata Miriana Trevisan si è di nuovo mostrata in forma fin dal mattino. Insieme a lei, inseparabili come sempre, Jessica e Lulù che non l’hanno persa di vista un secondo. Insieme a Barù i tre le sono stati accanto dormendo anche nel suo letto.