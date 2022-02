Nathaly Caldonazzo eliminata al Grande Fratello Vip6: salvi Antonio Medugno e Miriana Trevisan

Grande Fratello

Sorprese, colpi di scena e una nuova eliminazione in questo ricco appuntamento serale con il Grande Fratello Vip. Al televoto ci sono Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e Antonio Medugno, risultati i più votati dai coinquilini nel corso della scorsa puntata. Il pubblico però ha fatto la sua scelta e ha deciso: il Vippone che deve definitivamente abbandonare la Casa di Cinecittà è Nathaly Caldonazzo.

Antonio Medugno, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo a rischio eliminazione

Mancano pochissime puntate all’attesissima finale del Grande Fratello Vip, in quella che verrà ricordata come l’edizione più lunga di sempre.

Il prossimo 14 marzo calerà il sipario sul reality ma, nell’attesa di scoprire chi sarà il vincitore ufficiale, sono in arrivo nuove eliminazioni per sfoltire il gruppo di concorrenti. Questa sera, in particolare, a rischio ci sono Nathaly Caldonazzo, Antonio Medugno e Miriana Trevisan.

Tre Vipponi a rischio che, nella Casa, hanno creato dinamiche e intrecciato anche legami tra di loro. Il principale è quello tra Nathaly e Miriana, che sin da subito sono diventate compici salvo poi allontanarsi nel corso delle ultime settimane. Al punto che la stessa Caldonazzo ha nominato la coinquilina nella scorsa puntata, spiazzando tutti.

Ma anche tra Nathaly e Antonio si è creato un buon legame, che tutt’ora permane.

Nathaly Caldonazzo eliminata al Grande Fratello Vip

Il verdetto arriva fulmineo nel corso di questa diretta, con Alfonso Signorini che annuncia il primo verdetto di serata. Il conduttore svela il primo concorrente a salvarsi da questo televoto, è ad essere premiato è Antonio Medugno.

Restano quindi in bilico Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo, amiche-nemiche nella Casa di Cinecittà, con un’amicizia nata all’inizio che si è pian piano trasformata in gelido rapporto.

Anche nel corso della puntata, infatti, le due hanno manifestato posizioni distanti ma questa sera per una di loro due il gioco si chiude qui.

Alfonso Signorini arriva subito con il verdetto decisivo, che annuncia l’eliminazione ufficiale di Nathaly Caldonazzo. L’attrice è così costretta a lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip, dando un ultimo abbraccio alla Trevisan nonostante i recenti dissapori. Grande gioia invece per la showgirl.