Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo: trama

Su Rai3 torna in onda Un posto al sole a partire da lunedì 28 febbraio 2022. Scopri tutte le anticipazioni della trame delle puntate della soap in onda da lunedì 28 febbraio fino a venerdì 4 marzo.

Un posto al sole trasmette su Rai3 i suoi nuovi 5 episodi settimanali che mostreranno le vicende dei personaggi della soap. L’amato prodotto che si ambienta alle pendici del Vesuvio torna in onda con gli attesi sviluppi della sua trama a partire da lunedì 28 febbraio 2022 e andrà su Rai3 fino a venerdì 4 marzo 2022. Tutte le anticipazioni della trama dei cinque nuovi episodi di Un posto al sole in onda come sempre su Rai3 a partire dalle ore 20:45.

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 28 febbraio 2022

Un posto al sole: anticipazioni della puntata in onda il 28 febbraio 2022

Il ritorno delle gemelle scatena il caos in casa Sartori senza che nessuno sappia ancora quale sia il motivo della loro improvvisa venuta a Napoli. La presenza di Virginia complica i rapporti lavorativi tra Rossella e Riccardo mentre Cerruti è ormai in preda alla gelosia e Guido peggiora ulteriormente la situazione con le sue considerazioni sull’infedeltà.

Un posto al sole: anticipazioni della puntata in onda l’1 marzo 2022

Niko incontra Manuela dopo molti anni di lontananza e intanto Micaela mostra uno strano e sospetto interesse per suo figlio Jimmy. Virginia si scontra con Riccardo e questo porta Rossella a confidarsi con la madre sulla sua paura di confrontarsi con una donna così bella e affermata. Cerruti mette nei guai Guido e Mariella.

Un posto al sole: anticipazioni della puntata in onda il 2 marzo 2022

Chiara spiega a Nunzio cosa la legava a Ludovico mentre Roberto e Lara continuano a tramare proprio alle spalle della ragazza. Micaela mette sempre più in crisi Jimmy, indeciso se accomodare la proposta della madre o restare a Napoli.

Un’altra strana visita scombina nuovamente la serena vita di Guido e Mariella che dovranno rivedere i loro piani.

Un posto al sole: anticipazioni della puntata in onda il 3 marzo 2022

Bianca scopri i piani di Micaela per Jimmy e fatica a non dirlo al cugino. Intanto Susanna e Manuela si trovano finalmente l’una di fronte all’altra e tra le due scatta una forte antipatia.

Chiara e Lara hanno piacere a lavorare insieme mentre per Nunzio arriva il momento di affrontare Ludovico. Renato riceverà un regalo che sembra metterlo in difficoltà.

Un posto al sole: anticipazioni della puntata in onda il 4 marzo 2022

Dietro la decisione di Micaela di portare Jimmy via con sé sembra celarsi un segreto che la ragazza non ha ancora mai confessato a nessuno. Intanto, cresce l’insoddisfazione di Patrizio sul lavoro, mentre Katia metterà Nunzio di fronte una spiacevole realtà.