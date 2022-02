Uomini e Donne anticipazioni 28 febbraio: la nuova conoscenza di Luca Salatino, ex protagonisti ritornano

Uomini e Donne

Luca Salatino, nella stagione 2021/2022 è diventato noto al pubblico di Uomini e Donne, prima come corteggiatore e, in seguito, come tronista. Lo chef romano, infatti, ha corteggiato a lungo Roberta Ilaria Giusti, attestandosi sempre come uno dei suoi corteggiatori preferiti. Spesso, infatti, sembrava che la scelta della tronista potesse ricadere proprio su di lui. Roberta Ilaria Giusti, invece, ha deciso di uscire dal programma televisivo con Samuele Carniani, con cui vive una bella storia d’amore.

Luca Salatino, allora, è stato scelto dalla redazione di Uomini e Donne per rivestire il ruolo di tronista, a fianco di Matteo Ranieri.

Le vicende del suo trono stanno, nelle ultime puntate, entrando nel vivo.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 28 febbraio, Luca Salatino deciderà di fare delle nuove conoscenze, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 28 febbraio: il trono di Luca Salatino

Luca Salatino sta cominciando a far vedere le sue preferenze a Uomini e Donne. Il tronista romano, infatti, si è concentrato principalmente su due corteggiatrici: Soraia e Lilly. Per la prima, Luca Salatino ha dimostrato, da subito, un forte coinvolgimento fisico, ma, nelle ultime puntate, tra i due sono arrivate le prime incomprensioni.

Con Lilly, invece, il rapporto è più mentale. Infatti, la corteggiatrice ha lamentato l’assenza di un bacio tra lei e il tronista.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 28 febbraio, Luca Salatino deciderà di conoscere una nuova ragazza: Alessandra.

Uomini e Donne anticipazioni 28 febbraio: tornano Sossio Aruta e Ursula Bennardo

A Uomini e Donne, negli anni, si sono formate molte coppie, tanto amate dal pubblico televisivo del dating show. Tra queste, forse la più nota, è quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

I due protagonisti del trono over, dopo aver lasciato Uomini e Donne, sono, anche diventati genitori della piccola Bianca.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 28 febbraio, Sossio Aruta e Ursula Bennardo torneranno nello studio televisivo del dating show per aggiornare il pubblico sulla loro relazione.