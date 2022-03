Alessandro Basciano eliminato al Grande Fratello Vip6: seconda eliminazione dopo Nathaly Caldonazzo

Grande Fratello

Colpo di scena al Grande Fratello Vip: una seconda eliminazione a sorpresa condanna un altro concorrente all’uscita immediata dalla Casa di Cinecittà. Dopo Nathaly Caldonazzo, eliminata in serata al televoto, 4 concorrenti vengono messi a rischio al termine di una catena di salvataggio. Al termine del televoto flash aperto in diretta, il pubblico ha deciso che a dover abbandonare il gioco è Alessandro Basciano.

Seconda eliminazione al GF Vip: si apre un televoto flash

Al Grande Fratello Vip il gioco si fa sempre più duro e il cerchio attorno ai concorrenti si stringe, in attesa della finalissima del 14 marzo.

Nella puntata di questa sera, infatti, è in arrivo un clamoroso colpo di scena: una seconda eliminazione a sorpresa è pronta a sconvolgere le dinamiche di gioco e i destini dei concorrenti all’interno del reality. Un altro concorrente è così costretto a lasciare, dopo l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo, eliminata al televoto dal pubblico che ha invece preferito salvare Antonio Medugno e Miriana Trevisan.

L’eliminazione flash avviene al termine di una catena di salvataggio, che ha messo i concorrenti di fronte ad una scelta importante. Mentre Delia e Lulù sono rimaste in salone in quanto già in finale, tutti gli altri sono andati in sala votazioni.

In seguito alla pesca di alcuni piramidali, è stata premiata Jessica Selassié che ha così dato inizio ad una catena di salvataggio. La Princess ha salvato Sophie, che a sua volta ha salvato Alessandro. A seguire Soleil, Giucas, Davide, Barù e Manila. I due concorrenti a non essere stati salvati sono Miriana e Antonio.

Alessandro Basciano eliminato: lascia la Casa

Miriana e Antonio, tornati in salone, sono però invitati a compiere un’altra scelta: nominare altri due concorrenti, uno a scelta.

Antonio ha deciso di portare con sé al televoto Sophie, mentre Miriana ha optato per Alessandro.

Alfonso Signorini apre così un televoto flash invitando il pubblico a decidere chi far uscire dalla Casa stasera stessa.

Il momento della verità arriva presto, attraverso una serie di verdetti. Il primo vede salvarsi Antonio, il secondo Miriana: restano in bilico, quasi per un crudele gioco del destino, proprio Alessandro e Sophie. Il concorrente però a dover essere eliminato è Alessandro: la ragazza crolla in lacrime e lo accompagna fino alla Porta Rossa.