Antonio Medugno in crisi al Grande Fratello Vip minaccia di ritirarsi: il supporto dei familiari dallo studio

Grande Fratello

Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, Antonio Medugno ha avuto un crollo emotivo che l’ha anche portato a pensare di ritirarsi dal reality. In Confessionale il giovane concorrente rivela di aver vissuto un malessere fisico e di sentirsi fragile a livello psicologico. Dallo studio intervengono il padre e il fratello, che lo incoraggiano e lo invitano a non mollare. Alla fine il tiktoker ha preso la sua decisione.

Antonio Medugno in crisi al GF Vip: “Mi sento vulnerabile psicologicamente“

Al Grande Fratello Vip, nella puntata andata in onda ieri sera, Antonio Medugno è crollato in lacrime durante la puntata.

Il concorrente in salone ha vissuto in maniera negativa l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo dal gioco, con la quale aveva stretto un profondo legame di complicità ed amicizia. Ma, oltre al brutto colpo vissuto ieri, il ragazzo non ha trascorso una settimana serena per via di alcune problematiche fisiche che si sono fatte risentire dopo tempo.

Convocato in Confessionale da Alfonso Signorini, Medugno ne parla a cuore aperto rivelando di sentirsi estremamente fragile in questo momento: “Riguardo la situazione esternata pochi giorni fa, questa settimana risentivo di alcune problematiche fisiche.

Sono stato poco bene, mi sento vulnerabile psicologicamente ora, ho la testa che sento debole. Quando mi è successo un po’ di anni fa, sono entrato in un brutto momento. Io voglio allontanarmi e faccio difficoltà anche a parlarne“.

Antonio Medugno riceve il sostegno dei familiari dallo studio

In passato Antonio Medugno ha avuto alcuni problemi legati ad un’alimentazione sbagliata e teme che nella Casa possa ricaderci.

Al punto da rivelare al conduttore l’intenzione di abbandonare il gioco. Tuttavia, in studio, sono presenti il padre e il fratello subito pronti a rincuorarlo.

Il papà lo incoraggia a rimanere e continuare il suo percorso: “Amore, non mollare, ti prego. Fuori c’è tanta gente che vuole che tu resti dentro: sii forte come sei sempre stato“.

Anche il fratello prende parola per rasserenarlo e dargli forza: “Voglio che non molli. Ti voglio bene”. Alla fine Antonio Medugno, tra le lacrime, decide di rimanere in gioco rincuorato dalle parole di supporto della sua famiglia.