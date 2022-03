Francesca Ferragni e il pancione in primo piano: la foto social condivisa dalla sorella di Chiara Ferragni

Gossip

Francesca Ferragni ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae con il pancione ben in vista. 23esima settimana di gravidanza per la sorella di Chiara Ferragni.

Francesca Ferragni ha annunciato a fine dicembre di essere incinta del suo primo figlio, frutto dell’amore con il compagno Riccardo Nicoletti. In attesa del lieto evento, la sorella di Chiara Ferragni si è concessa una romantica vacanza ad alta quota in quel di Courmayeur e ha sorpreso tutti con un intimo scatto. Sullo sfondo una suggestiva cornice di montagna e, in primo piano, il pancione: la foto condivisa su Instagram.

Francesca Ferragni in vacanza a Courmayeur con il fidanzato Riccardo Nicoletti

Lo scorso dicembre la famiglia di Chiara Ferragni ha scoperto che a breve si sarebbe allargata, attraverso un annuncio di Francesca Ferragni.

La sorella della web influencer ha infatti condiviso un post su Instagram in cui ha annunciato di aspettare un bebè, il primo frutto dell’amore con il fidanzato Riccardo Nicoletti. Uno scatto di coppia che ha fatto il pieno di like e che ha raccolto anche i commenti delle sorelle Chiara e Valentina, entusiaste per la notizia.

A distanza di poco più di due mesi dall’annuncio, Francesca Ferragni ha condiviso sui social un altro scatto che mostra il pancione ben in vista. Immersa in una meravigliosa cornice di montagna, in quel di Courmayeur, la ragazza si è concessa lo scorso week-end una gita fuori porta assieme al fidanzato.

E non è mancata l’occasione per aggiornare i numerosi fan sulla sua gravidanza, attraverso uno scatto social.

Francesca Ferragni in montagna: lo scatto con il pancione in primo piano

Sul proprio profilo Instagram Francesca Ferragni ha infatti condiviso una fotografia suggestiva: sullo sfondo alberi, montagne e case, in primo piano il pancione ben in vista.

“Buongiorno, 23esima settimana di gravidanza” il messaggio ai fan a corredo del tenero scatto. Anche le sorelle hanno voluto commentare: Chiara ha risposto con un “Bellissima” mentre Valentina con “Amoreeeee“.

Si allarga dunque la famiglia di Chiara Ferragni, già madre di Leone e Vittoria avuti dal matrimonio con Fedez. La popolare web influencer diventerà zia per la prima volta, pronta ad accogliere il suo primo nipotino. Valentina Ferragni invece sarà zia per la terza volta.