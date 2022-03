Grease – Brillantina: a cosa è ispirato e curiosità sul film con John Travolta e Olivia Newton-John su Italia1

TV e Spettacolo

Martedì 1 marzo 2022 su Italia1 va in onda il famosissimo musical che ha fatto ballare intere generazioni. La pellicola con John Travolta e Olivia Newton-John torna su Italia1 a partire dalle ore 21:20 riportando sugli schermi la storia d’amore tra Danny e Sandy. I due giovani degli anni ’50 vivono a mille la loro storia estiva sulle spiagge calde degli Stati Uniti per poi ritrovarsi inaspettatamente qualche tempo dopo a dover trovare il giusto equilibrio tra i loro sentimenti e chi gli sta intorno. Scopri le curiosità, il cast e la trama di Grease – Brillantina.

Grease – Brillantina: le curiosità ed il cast del film

Grease – Brillantina è un film musical del 1978 divenuto un cult del cinema mondiale.

La pellicola è tratta dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey ed è stata diretta da Randal Kleise.

Gli iconici protagonisti del film sono interpretati da John Travolta, una vera e propria star dell’epoca che per questa pellicola ha addirittura ricevuto una candidatura per l’Oscar al miglior attore, e da Olivia Newton-John, cantante e attrice australiana che si trovò a collaborare nuovamente con Travolta nel 1983 per la conosciuta pellicola dal titolo di Due come noi.

Grazie al film ebbero anche fama mondiale gli attori Frank Avalon e Stockard Channing, che qui ha interpretato la famosa Betty Rizzo.

Grease – Brillantina: la trama del film

Danny e Sandy durante l’estate vivono un amore indimenticabile al quale però devono rinunciare perché la ragazza deve fare ritorno in Australia.

Il giovane è ormai sicuro di averla persa e si mette alle spalle la storia per riprendere in mano la sua fama di sciupafemmine fino a che, all’anno scolastico, non se la ritrova nella stessa scuola da lui frequentata.

Sandy cerca così di inserirsi nel nuovo contento cercando di fare amicizia con le famose Pink Ladies capitanate da Rizzo, mentre Danny trascorre il suo tempo con gli inseparabili amici.

Ma quando i due si rivedranno il giovane sarà combattuto tra perdere la sua fama di duro oppure cedere al fascino di Sandy. Il tutto con uno sottofondo di canti e balli.