Soleil Sorge e Miriana Trevisan fanno un brindisi al Grande Fratello Vip dopo la puntata: tregua in arrivo?

Grande Fratello

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Miriana Trevisan si sono ritrovate in cucina per un brindisi inaspettato. Le due concorrenti hanno intenzione di concedersi una seconda possibilità.

Al termine della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, Miriana Trevisan e Soleil Sorge si sono ritrovate a fare un brindisi in cucina. Segno di una possibile riconciliazione dopo mesi di battibecchi, dissapori e antipatia reciproca. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne si chiede se sia il caso di fare pace e di concedere, per se stessa e per la coinquilina, una nuova possibilità.

Miriana Trevisan e Soleil Sorge dopo una puntata di tensioni e battibecchi

Miriana Trevisan e Soleil Sorge: dopo la guerra, una possibile pace. Al Grande Fratello Vip, nella puntata andata in onda ieri sera, le due concorrenti hanno nuovamente manifestato dissapori reciproci scontrandosi in salone.

La showgirl si è sentita di fatto accerchiata da Soleil, Nathaly e Delia, che negli ultimi giorni hanno palesato diffidenza nei suoi confronti per i suoi atteggiamenti considerati falsi e vittimistici. Ieri sera la Sorge ha definito la coinquilina “buona samaritana“, accusandola di falsità ed ipocrisia e ritenendo che, dietro le spalle o in Confessionale, in realtà non sia così buona.

L’ennesimo battibecco che ha di fatto acceso un nuovo dibattito in Casa e in studio, ma è al termine della puntata del Grande Fratello Vip che è avvenuto qualcosa di spiazzante.

Miriana Trevisan e Soleil Sorge, brindisi in cucina: “Vogliamo provare a fare pace?“

Al termine di ogni diretta, i concorrenti solitamente si riuniscono in cucina per cenare o per fare un brindisi. Lo stesso copione si è ripetuto ieri sera, dove alcuni Vipponi hanno fatto un brindisi di gruppo, tra cui Miriana Trevisan e Soleil Sorge.

Le due coinquiline si sono ritrovate vicine e, con in alto i calici, si sono guardate negli occhi. Come riportato sul sito del Grande Fratello Vip, Soleil ha chiesto a Miriana: “Vogliamo provare a fare pace?“.

La Trevisan spiega come in realtà lei abbia più volte cercato un punto d’incontro, mettendo dunque un punto ai loro dissapori.

Le due coinquiline decidono così di concedersi una nuova possibilità di riconciliazione e, in alto i calici, si scambiano uno sguardo e qualche sorriso. “Spero porti a qualcosa di positivo” le parole di Soleil al termine del brindisi.