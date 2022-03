I crypto trader in sostegno dell’Ucraina dopo l’invasione russa

Finanza

Tutto il mondo ha gli occhi puntati sull’Ucraina e sulla guerra scatenata dalla Russia di Vladimir Putin. I mercati azionari sono crollati, quello valutario ha visto una forte svalutazione del rublo e anche sull’obbligazionario si sono mosse ingenti somme di denaro. E nel mondo crypto, invece? Che effetto ha avuto la crisi ucraina sugli asset digitali? Proviamo a vederlo insieme.

Impatto della guerra sulle cryptovalute

Giovedì scorso, il Bitcoin è crollato al minimo di un mese dopo che le forze russe hanno lanciato missili contro diverse città in Ucraina e sbarcato truppe sulla costa, innescando una svendita degli asset più rischiosi.

Il Bitcoin è sceso del 7,9% a 34.324, ai minimi dal 24 gennaio. Anche le crypto più piccole – che in genere si muovono in linea con il Bitcoin – sono diminuite, con l’Ethereum che ha perso fino all’11%.

Secondo i dati di Coinmarketcap, più di 150 miliardi di dollari sono stati spazzati via dall’intero mercato delle cryptovalute nelle 24 ore successive all’attacco russo.

Donazioni all’Ucraina anche con le crypto

Dopo un crollo di tutti gli asset risk-on dovuto all’invasione russa dell’Ucraina, i mercati globali si sono ripresi notevolmente. 143 milioni di posizioni corte su Bitcoin sono state liquidate nel corso di 12 ore quando i rialzisti hanno preso il controllo.

Sembra che l’invasione sia stata un evento “vendi le voci, compra le notizie”, in cui gli asset rischiosi sono stati acquistati in modo aggressivo poiché è stato confermato che la Russia stava effettivamente invadendo l’Ucraina. Al mercato non piace l’incertezza, quindi non appena si è avuta un po’ di chiarezza sulla crisi di lunga durata, gli acquirenti sono intervenuti.

Le donazioni sono aumentate notevolmente all’esercito ucraino, in particolare sottoforma di Bitcoin. La società di analisi blockchain Elliptic ha confermato che quasi 400.000 dollari in Bitcoin sono stati donati in 12 ore a Come Back Alive, una ONG ucraina che fornisce supporto alle forze armate ucraine.

Ciò è avvenuto dopo che l’Ucraina ha reso legali il Bitcoin e le altre cryptovalute due settimane fa.

Quanto ha ricevuto l’Ucraina?

Secondo i calcoli di CNBC, il governo ucraino ha raccolto oltre 10 milioni di dollari in donazioni di cryptovalute, ricorrendo a un inusuale metodo di crowdfunding per superare una brutale invasione dalla Russia.

L’account Twitter ufficiale del governo ucraino sabato ha pubblicato gli indirizzi di due portafogli crittografici, uno che accetta solo BItcoin e l’altro che accetta solo Ethereum e Tether, un token che traccia il valore del dollaro USA.

A partire da domenica, quei portafogli hanno attratto 10,2 milioni di dollari in cryptovalute, secondo una ricerca della società di analisi blockchain Elliptic. Questo dato si aggiunge ai milioni in valuta digitale donati alle organizzazioni non governative che supportano l’esercito ucraino.

Circa 1,9 milioni di dollari del denaro donato al governo ucraino sono stati generati attraverso la vendita di un non fungible token, o NFT, originariamente destinato a raccogliere fondi per il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, come ha affermato Elliptic.

L’analisi tecnica

Al momento in cui scriviamo, i mercati delle cryptovalute sono aumentati di quasi il 4%, recuperando lievemente dalle perdite subìte per via dello scontro russo-ucraina, e con il trading di Bitcoin in deciso miglioramento a inizio settimana.

Questa situazione arriva dopo che la valuta digitale più nota ha toccato un minimo di 38.416,53 dollari sul finire della scorsa settimana, prima di tornare attorno a 40.000 dollari all’inizio della settimana in corso.

Il movimento rialzista di sabato scorso ha visto il Bitcoin superare il livello chiave di 40.000 dollari ma il trend positivo non è durato poiché i beneficiari dei profitti probabilmente hanno chiuso le loro posizioni a causa dell’attuale rischio sui mercati.

Spunti futuri

Le metriche on-chain suggeriscono che gli investitori a lungo termine rimangono senza fasi. I dati di Glassnode mostrano che i detentori a breve termine riforniscono il mercato mentre i detentori a lungo termine stanno accumulando asset. Ciò è dimostrato dall’aumento della “perdita STH (detentori a breve termine)”, mentre la perdita dei “LTH (detentori a lungo termine) è in diminuzione.

Venerdì scorso, l’ETF spot Canadian Purpose Bitcoin ha registrato il maggiore afflusso da febbraio 2021, poiché sono stati aggiunti quasi 1,200 Bitcoin in un solo giorno. Il loro AUM (Assets Under Management) è ora al nuovo massimo storico di 32.260 Bitcoin. Questo dà ulteriore confluenza alle istituzioni (generalmente detentori a lungo termine) che acquistano Bitcoin in questa regione.

Altri ETF (Exchange Traded Funds) dovrebbero essere lanciati presto poiché Kookmin Bank si prepara a diventare la prima banca in Corea del Sud a offrire prodotti di investimento in cryptovalute agli investitori al dettaglio. KB Financial Group è la più grande azienda della Corea del Sud per utile netto e, secondo la piattaforma di ricerca Macrotrends, aveva circa 520 miliardi di dollari di asset totali a settembre del 2021.