Mara Venier elogia Alfonso Signorini e la sua conduzione del Grande Fratello Vip: il parere della conduttrice

TV e Spettacolo

Mara Venier si racconta a tutto campo in un’intervista, sbilanciandosi anche sul rapporto con i colleghi e sul lavoro. La conduttrice di Domenica In, in particolare, ha ricordato l’esperienza a L’Isola dei Famosi in qualità di opinionista al fianco di Alfonso Signorini. E, in riferimento proprio al giornalista, ha espresso il suo pensiero sulla sua conduzione del Grande Fratello Vip: il commento della ‘zia Mara’.

Mara Venier e il giudizio su Alfonso Signorini al GF Vip: il pensiero della conduttrice

Il settimanale Chi, questa volta, ha voluto dedicare la sua copertina a una delle regine della televisione italiana: Mara Venier.

La conduttrice di Domenica In ha aperto il suo cuore raccontandosi a tutto tondo, dal suo recente ritorno a Venezia anni dopo la morte della madre ad eventuali progetti futuri. Ma ha voluto spendere anche qualche parola su un collega: Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip. I due hanno rappresentato un’accoppiata vincente in passato, quando sono stati opinionisti de L’Isola dei Famosi per alcune edizioni.

Da quel momento il loro legame si è consolidato e Mara Venier, nel corso dell’intervista rilasciata a Chi, commenta: “Mi sono divertita quando eravamo insieme all’Isola dei Famosi, eravamo una coppia formidabile“.

Ma la conduttrice si sbilancia ed esprime anche un giudizio sulla conduzione del Grande Fratello Vip da parte del giornalista: “È di una bravura, pazzesco“.

Mara Venier tra il successo di Domenica In e un sogno nel cassetto

Mara Venier ha voluto parlare anche della sua fortunata stagione di Domenica In, che la sta premiando in termini di ascolti: “È andata bene pure questa volta con un palinsesto non proprio facile, per cui forse il tutto merita una riflessione“.

Tuttavia non è ancora stata confermata una sua eventuale presenza nel programma di Rai1 anche per la prossima edizione.

La conduttrice, infine, parla di un sogno nel cassetto che spera possa esaudirsi a breve nel suo futuro professionale: un programma assieme a Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Il legame che unisce il trio è sotto gli occhi di tutti, con la conduttrice di Domenica In che ha anche invitato, in alcune puntate, l’attrice e il noto volto Mediaset.