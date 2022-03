Nathaly Caldonazzo con la figlia Mia dopo il Grande Fratello Vip: lo scatto condiviso su Instagram

TV e Spettacolo

Archiviata la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip con l’eliminazione nella scorsa puntata, Nathaly Caldonazzo è tornata a casa, in famiglia, e ha riabbracciato l’adorata figlia Mia. L’attrice ha voluto condividere un tenero scatto sul proprio profilo Instagram, che la ritrae assieme alla figlia. “L’amore vero aggiusta tutto” la didascalia a corredo dello scatto, a testimonianza del forte legame che le unisce.

Nathaly Caldonazzo eliminata al GF Vip la scorsa puntata

Nathaly Caldonazzo è stata indubbiamente una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’attrice è approdata a Cinecittà portando con sé una ventata di fascino ed eleganza, ma non si è di certo tirata indietro nel creare dinamiche nella Casa.

Con il suo fare schietto e trasparente è entrata nel cuore di numerosi telespettatori, che più volte l’hanno votata per farla rimanere in gioco. Tuttavia il suo percorso nel reality si è concluso nella puntata andata in onda lunedì sera: la concorrente, che era al televoto con Miriana Trevisan e Antonio Medugno, è stata eliminata.

Archiviata la sua esperienza a Cinecittà, Nathaly Caldonazzo è tornata a casa, in famiglia, e ha avuto modo di riabbracciare l’adorata figlia Mia.

Il filo che le unisce è solido e carico di amore, come dimostra l’ultimo scatto social condiviso dall’attrice.

Nathaly Caldonazzo torna a casa dopo il GF Vip: lo scatto social con la figlia Mia

Sul proprio profilo Instagram Nathaly Caldonazzo ha condiviso un tenero scatto assieme alla figlia Mia, in tutto il loro splendore.

Mamma e figlia riunite nel segno dell’affetto e dell’amore che le lega, un rapporto profondo di cui l’attrice ha spesso parlato anche nella Casa di Cinecittà. “L’amore vero aggiusta tutto” il messaggio a corredo della fotografia, che ha ricevuto numerosi like dai followers.

Proprio al Grande Fratello Vip la giovanissima Mia era stata protagonista di una sorpresa inaspettata per la madre, in passerella, quando si sono riviste dopo tante settimane. La ragazza è l’unica figlia dell’attrice, nata dalla sua precedente relazione con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano.