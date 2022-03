Rai 1 serate evento per Lucio Dalla e Gigi D’Alessio: il palinsesto Rai per un’estate a ritmo di musica

Programmi TV

Rai 1 è da sempre la casa della grande musica e sembra avere tutte le intenzioni di confermare questo gradito andazzo. Stando a quello che circola sul web, sembrerebbe proprio che la rete ammiraglia della televisione pubblica abbia voglia di proporre ai suoi spettatori un’estate ricca di eventi musicali da gustare sulle proprie frequenze. Per i mesi più caldi dell’anno sarebbero infatti in preparazione due serate evento che vedrebbero come protagonisti il ricordo di Lucio Dalla e la carriera di Gigi D’Alessio. La prima dovrebbe essere un vero e proprio omaggio all’artista bolognese che lo possa celebrare a 10 anni dalla sua scomparsa, mentre la seconda vedrebbe coinvolti personaggi di spicco della musica italiana per celebrare la figura del cantante napoletano.

Rai1 ricorderà Lucio Dalla: i dettagli della serata evento

Proprio in questi giorni è tornato alla mente di molti il ricordo di Lucio Dalla, indimenticabile artista scomparso l’1 marzo del 2012. La sua immensa arte non ha mai abbandonato gli appassionati di musica che saranno ben felici di venire a conoscenza del rumor che sta prendendo corpo in queste ore.

Stando a quello che riporta TvBlog.it, Rai 1 starebbe pensando ad un evento speciale per onorare la sua memoria proprio a dieci anni dalla sua triste scomparsa.

La rete pubblica ammiraglia infatti vorrebbe mettere in piedi una serata dedicata interamente alle canzoni e all’arte del maestro bolognese che per l’occasione si dovrebbe tenere all’Arena di Verna.

Dell’evento si sa che potrebbe essere collocata per il 3 di giugno 2022 e, stando a quanto appreso dal sito, pare che a condurre la serata ci dovrebbe essere Carlo Conti. Dovrebbe essere proprio il conduttore toscano a tenere le redini del grande evento mentre sul palco dovrebbero alternarsi i cantanti ed amici che interverranno per ricordare Lucio Dalla.

Gigi D’Alessio avrà uno show tutto suo su Rai1

Stando sempre a quanto appreso dal sito di TvBlog.it, pare proprio che quella di Lucio Dalla non dovrebbe essere l’unica serata musicale di Rai1 per la prossima estate. Nel palinsesto del canale ci sarebbe anche un’altra data segnata in rosso e lasciata libera per la grande musica italiana: quella del 17 giugno 2022.

A farla da padrone dovrebbe essere niente meno che Gigi D’Alessio, in un evento che dovrebbe celebrare in compagnia di amici e colleghi la sua lunga carriera. A fare da sfondo dovrebbe essere la sua città di Napoli che si spera che per quella data possa essere piena di gente festosa e spensierata.