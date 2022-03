Uomini e Donne anticipazioni 2 marzo: una nuova coppia si è formata nel dating show e lascia il parterre

Uomini e Donne

Non è raro che a Uomini e Donne si riescano a creare delle vere storie d’amore tra i protagonisti del parterre. Nelle ultime puntate alcune delle coppie che si sono formate nel dating show sono tornate nel programma televisivo per raccontarsi. Tra le più amate, di certo, quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

I due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono raccontati nel corso della puntata del 28 febbraio, ribadendo il loro grande amore. Sossio Aruta, in particolare, ha svelato il suo nuovo lavoro come benzinaio. Ursula Bennardo, invece, ha parlato della loro recente crisi. L’ex Dama, dopo la puntata, è stata duramente attaccata sui social e ha dovuto difendersi.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nel corso della puntata del 2 marzo, un’altra coppia potrebbe decidere di lasciare il programma televisivo, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 2 marzo: Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini lasciano il programma televisivo

Tra i protagonisti della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne, sicuramente si trovano Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini. La Dama si è fatta conoscere molto per il suo carattere, mentre il Cavaliere era stato adocchiato da Gemma Galgani.

Infatti, appena Massimiliano Bartolini è entrato a far parte del parterre del dating show, la Dama torinese si è esibita per lui in un ballo sexy e ha provato a conoscerlo. Ma il Cavaliere ha sempre preferito Nadia Marsala.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 2 marzo, i due protagonisti del parterre decideranno di stare insieme e lasceranno il dating show.

Uomini e Donne anticipazioni 2 marzo: ancora incomprensioni per Ida Platano e Alessandro

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 2 marzo, anche Ida Platano verrà chiamata al centro dello studio televisivo per raccontare lo svilupparsi della conoscenza con Alessandro.

Il Cavaliere racconterà di essere finalmente andato a Brescia dalla Dama, ma di avere ancora dei forti dubbi. Alessandro ipotizzerà anche la possibilità di chiudere la storia a breve. Ida Platano non accetterà queste sue dichiarazioni, ma, alla fine, i due decideranno di continuare.