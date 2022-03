Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano a Uomini e Donne, l’ex Dama viene inondata di critiche, la replica

Uomini e Donne

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono una delle coppie più amate, tra quelle che si sono formate nel fortunato dating show di Canale 5. Dopo tanti momenti complicati, i due ex protagonisti del programma televisivo hanno deciso di vivere insieme e, dalla loro relazione amorosa, è nata la piccola Bianca. Negli ultimi mesi, la famosa coppia ha subito un momento di crisi, poi risolta.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati a Uomini e Donne, come ospiti, nella puntata del 28 febbraio. Dopo la messa in onda, però, l’ex Dama ha dovuto rispondere a numerose critiche.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si raccontano a Uomini e Donne

L’ex Cavaliere si è emozionato e ha ribadito l’amore per la sua compagna: “La voglio tenere per tutta la vita… Piango perché sono emozioni indelebili… Stupenda in tutto… Tornare qui è sempre la stessa emozione“.

Ursula Bennardo ha raccontato il loro recente periodo di crisi: “Noi veniamo da un periodo che abbiamo vissuto un po’ di crisi… Ci sono stati dei miglioramenti grandi… I nostri problemi sono sempre stati caratteriali… Si sta impegnando un po’ di più… Caratterino un po’ particolare, però, si sta ammorbidendo un po’“.

Sosso Aruta ha svelato la sua nuova professione e le prese in giro subite: “Ho smesso di giocare a calcio… In modo molto umile, Maria, lavoro… Hanno bisogno comunque di uno stipendio… Lavoro in un distributore di benzina… All’inizio è stato divertente… Non ci credevano che io stavo là… Qualcun altro, invece, in modo un po’ così, poco educato, mi ha preso in giro… Qual è il problema? Mica sto andando a rubare, io sto qui per lavorare“.

Ursula Bennardo risponde alle critiche ricevute dopo Uomini e Donne

Dopo la puntata di Uomini e Donne, Ursula Bennardo è stata fortemente criticata sui social per il suo aspetto fisico.

Alcuni utenti hanno ipotizzato che l’ex protagonista del dating show possa essere ricorsa alla chirurgia estetica.

Ursula Bennardo ha risposto alle critiche ricevute attraverso una story condivisa sul suo account Instagram: “Vi ringrazio per i tanti messaggi, sempre affettuosi. Quelli che criticano, stanno sempre a giudicare, parlare male, esprimere giudizi, come ci han visti, come stiamo esteticamente, se stiamo meglio, se stiamo peggio, cioè vabbè manco avessimo partecipato a Miss Italia, oggi Mister e Miss Italia, per essere esposti sotto un giudizio fisico“.

La compagna di Sossio Aruta ha accusato i suoi detrattori di essere instabili: “Purtroppo è la bassezza di alcune persone che sono le stesse che criticano una donna quando ha un difetto, criticano una donna quando ha corretto un difetto, cioè quindi parliamo, proprio di persone instabili“.