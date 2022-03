Il ciclo della violenza nelle relazioni intime. Quali sono le fasi psicologiche e comportamentali

In un primo momento si tratta di segnali poco chiari agli occhi della donna e che molto facilmente essa confonde, per stereotipi o per la loro sottigliezza, con estrema gelosia, difetti caratteriali “nella norma”, momenti di tensione che la vita naturalmente pone dinanzi a tutti e tutte.

In questo caso però non è presente una tensione che fa rimanere inalterata la posizione di parità di entrambi i membri della coppia ma, al contrario, si presentano comportamenti ostili nei confronti della donna, agiti inizialmente in modo verbale e che portano gradualmente all’obiettivo per cui vengono esperiti, ossia il controllo e il predominio sulla partner. È la fase in cui si presentano silenzi prolungati, con carattere punitivo, dove la donna percepisce una rabbia crescente da parte dell’uomo nel momento in cui esprime un punto di vista che diverge da quello del partner e dove ella si rende gradualmente conto di dover ridurre sempre di più il proprio spazio personale per favorire lo spazio “della coppia”, che va ad assumere caratteristiche di graduale e maggiore pervasività e inglobamento.

In questa prima fase non è mai presente la violenza fisica, quanto piuttosto forme di violenza più subdole come quella psicologica, verbale ed economica. Queste forme di violenza hanno lo scopo di atterrare e affossare sempre di più la donna la quale, trovandosi anche isolata dalla propria rete familiare, amicale e sociale, assume essa stessa quale unica verità quella propinata dal proprio partner maltrattante. Questo tipo di dinamiche si possono presentare in maniera più o meno grave all’interno di una coppia e possono avere durata variabile. La violenza fisica non è sempre “necessaria” all’uomo maltrattante ma piuttosto essa viene agita proprio quando tutto quello che si verifica in questa fase di tensione non è più sufficiente a mantenere il controllo su quella donna. Quando il ciclo della violenza si è ripetuto più volte ed è oramai radicato, in questa fase si possono presentare anche comportamenti più espliciti come le minacce da parte dell’uomo nei confronti della donna, da quelle di farle perdere i propri figli finanche alle minacce di morte.