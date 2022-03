Lulù sbotta contro Jessica al Grande Fratello Vip, l’accusa alla sorella: “Vuole allontanarsi da me”

Grande Fratello

Continua ad esserci parecchia maretta tra le sorelle Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ultimo scontro vede coinvolta in primo piano Lulù che, dopo un battibecco con Barù, sperava di trovare conforto e sostegno da Jessica. Sostegno che non è arrivato, al punto da portare la stessa Lulù ad un duro sfogo contro la sorella, accusandola di essersi distaccata da lei in questi giorni: “Non mi vuole più bene“.

Lulù sbotta contro Jessica: “Vuole allontanarsi da me“

Al Grande Fratello Vip proseguono le incomprensioni tra le sorelle Selassié, che nell’ultimo periodo hanno avuto più di un battibecco nella Casa di Cinecittà.

L’ultimo, in ordine cronologico, è avvenuto poche ore fa quando Lulù ha pesantemente attaccato Jessica in camera da letto. Il tutto è iniziato da un’incomprensione tra Lulù e Barù per l’utilizzo dell’asciugatrice, con il concorrente che ha invitato la coinquilina a non occuparla tutta per sé e a lasciarla anche agli altri. Da questo piccolo battibecco la stessa Selassié si è scagliata contro Jessica, accusata di non averla difesa e sostenuta a dovere una volta ricevuta l’accusa da Barù.

In camera da letto, dove erano coricate insieme Jessica, Manila e Sophie, Lulù scaglia la sua rabbia contro la sorella accusandola di essersi distaccata da lei: “L’ha detto anche in Confessionale: lei vuole allontanarsi da me perché pensa che ha dedicato tutta una vita a noi.

Ma sai chi ha dedicato tutta la vita a noi? Mamma, non tu. Lei si è fatta un c**o così per noi figli, non tu. Ed è quello che ti ha sempre detto mamma: tu non sei la madre di Lucrezia e Clarissa“.

Lulù e Jessica: le incomprensioni degli ultimi giorni

Lulù ritiene che il rapporto con Jessica si sia raffreddato in questi ultimi giorni e lo dice amaramente: “Non mi vuole più bene, sai chi vuole bene a lei?

Io, che quando ero da sola con Manuel, le dicevo: ‘Vieni con noi, stai qua’“. Lulù spiega di soffrirci per questo temporaneo allontanamento: “Voglio farti capire che tante volte in questo periodo ti stacchi da me, sparisci, io ti cerco per la Casa e non ti trovo“. Le Selassié indubbiamente arriveranno ad un punto d’incontro, dal momento che è impossibile incrinare un rapporto di sangue così profondo.

Tuttavia negli ultimi giorni tra le due si è creato un clima di tensione, con Lulù che ha sostenuto come da parte di Jessica ci sia una strategia per arrivare in finale. In attesa di chiarimenti, restano tra le due distanza e incomprensioni.