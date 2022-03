Jessica Selassiè in lacrime racconta la sua vita, ma per Lulù è una strategia: “Vuole arrivare fino in fondo”

Grande Fratello

Jessica Selassiè scoppia in lacrime raccontando la sua vita, ma per la sorella Lulù si tratta di una strategia per raggiungere la finale del GfVip. Le due sorelle non sono più alleate.

La finalissima del Grande Fratello Vip è più vicina di quanto si possa pensare. Nella casa più spiata d’Italia il tempo delle alleanze è ormai terminato per lasciare spazio a strategie per raggiungere l’ultima puntata. Questo è quello che pensa anche Lulù Selassié che non sembra più molto complice e alleata della sorella Jessica, anzi: tra le due principesse in questi giorni la tensione si taglia con il coltello.

Jessica Selassiè: le parole con cui ripercorre la sua vita

Nel corso dell’ultima puntata del GfVip andata in onda, Jessica Selassié ha raccontato la sua vita. Parole abbastanza dure quelle che Jessica ha utilizzato nei confronti delle sorelle.

In lacrime Jessica ha raccontato, che per gran parte della sua vita, è stata nell’ombra per lasciare spazio e occasione alle sorelle minori di splendere. Ha anche affermato che grazie al GfVip ora si sente rinata. In puntata la sorella Lulù ha partecipato alla commozione della sorella abbracciandola, ma il giorno dopo ha smascherato quella che lei chiama la “strategia di Jess“.

Lulù smaschera la strategia di Jessica

Le due sorelle ormai non sono più complici come lo erano una volta e molto spesso le loro incomprensioni sfociano in veri e propri litigi in cui si lanciano parole pesanti.

Secondo Lulù, la sorella “vuole arrivare fino in fondo. Lo fa per un motivo, non è stupida”. Nel raccontare la sua vita avrebbe quindi giocato la carta del vittimismo per impietosire il pubblico di telespettatori del reality che ha in mano il potere di scegliere chi far uscire al televoto e chi portare, invece, alla finalissima del GF Vip del 14 marzo.

Miriana che in quel momento stava parlando con la più giovane delle principesse, però, ha cercato di difendere Jessica, spiegando a Lulù che “non si è avvertito questo.

Ha detto che quando eravate piccole si sentiva diversa, succede”.

Ma Lulù non si è detta convinta, spiegando che anche la mamma non sarà sicuramente contenta di tutte le parole che Jessica ha utilizzato.

Lulù salva Soleil alle nomination e “sacrifica” la sorella

A mettere zizzania tra le principessine c’è stato anche il momento delle nomination, in cui Lulù (già finalista) ha salvato Soleil dal televoto e non la sorella. Tutti gli utenti sui social hanno notato la delusione di Jessica, ma Lulù si è giustificata con: “Soleil è stata la prima persona con cui ho parlato appena entrata nella casa”. La maggiore delle principesse non è, però, rimasta convinta della giustificazione.