Lulù Selassié attacca la sorella Jessica: “Sbagli e fai figure di m***a”. Lite furiosa nella casa del GF Vip

Grande Fratello

Che Lulù Selassié non abbia peli sulla lingua è ormai noto, ma in queste ore ha ripreso piuttosto duramente l'atteggiamento che sua sorella Jessica ha nei confronti di Alessandro Basciano.

Negli ultimi tempi Lulù Selassié si è spesso trovata nella condizione di dover rimproverare sua sorella Jessica per l’atteggiamento che ha iniziato ad avere nella casa dall’arrivo del nuovo inquilino Alessandro Basciano. Stando alle parole della principessa, sua sorella avrebbe iniziato a fare troppe battute all’ex protagonista di Uomini e Donne e questo ha dato fastidio anche a Sophie Codegoni. Nelle ultime ore dunque le due hanno avuto un acceso scambio di opinioni e Lucrezia ha dimostrato ancora una volta di non avere peli sulla lingua.

Lulù Selassié bacchetta la sorella: “Passi da sfigata”

Sembra insomma che Lucrezia non gradisca l’atteggiamento che sua sorella sta dimostrando nei confronti di Alessandro Basciano, rea di aver insistito un po’ troppo con il ragazzo e facendo più di una figuraccia all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

“Per come ti comporti passi da sfigata. Insisti di continuo, non si fa – spiega Lulù alla più grande delle Selassié – Dai non puoi sbagliare così in tv e fare una figura di m***a. Non insistere con le battute ridicole, anch’io mi incavolerei“. Cerca inoltre di farle capire che in più occasioni Jessica è stata imbarazzante e ha rischiato di sembrare matta: “Sembra che non hai mai visto un uomo“.

Non si limita però soltanto a questo rimprovero e approfondisce ancora di più la questione: “Sei pazza, ancora che non capisci e insisti e sbagli. Io mi vergogno, nostra madre sarà inca***ta nera – prosegue la gieffina rimproverando la sorella – Dirà ‘ma tu guarda sta cretina sta a fa ste figure di m***a’. Per un ragazzo queste figuracce di continuo. Il tuo comportamento è da sfigata“.

Nel corso della chiacchierata ha inoltre tirato in ballo anche Barù, altro inquilino con cui, secondo lei, Jessica sta sbagliando su tutta la linea: “Non sai qual è il modo giusto per arrivare ad un uomo.

Il modo per attirarlo c’è se ti vuole” conclude Lulù, preoccupata per l’immagine della sorella.

La risposta ostinata di Jessica Selassié al rimprovero di Lucrezia

Tutte le parole di Lulù sembrano non aver avuto effetto sulla sorella, che continua a difendere la sua posizione: “Ascolta non è come stai dicendo tu.

Uno non può essere amico? – si difende la più grande delle principesse – Non è vero che insisto. Sophie e Ale non litigano per le mie battute“.

In seconda battuta Jessica sottolinea che anche Lulù si è comportata in questo modo in passato con Manuel, e che quindi non dovrebbe importarle di ciò che ora sta facendo lei nella casa con Alessandro e Barù.

“Voglio sbagliare nella vita per capire meglio le cose. Nostra mamma arrabbiata? Ma va figurati – risponde la gieffina a Lucrezia – No, il mio comportamento non è vergognoso. Tu dici che io non so il modo giusto per arrivare un uomo, prima o poi lo imparerò”.

Jessica chiude poi il discorso sostenendo anche che la sorella sta passando comunque dalla parte del torto a causa del modo che ha di fare sua sorella: Non ti rendi conto del modo che hai di attaccarmi. Guarda che aggredendomi in questa maniera passi subito dalla parte del torto“.