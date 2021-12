Jessica Selassié si confida con Alessandro Basciano: “Avevo accumulato tanti chili perché non mi piacevo”

Grande Fratello

Jessica Selassié ha avuto un momento difficile nel passato in cui non riusciva ad apprezzarsi. La principessa ha raccontato tutto ad Alessandro Basciano al GF Vip6.

Jessica Selassié è la maggiore delle tre Principesse che hanno varcato la Porta Rossa della Casa del Grande Fratello Vip6. Tra le tre, quella che ha fatto più parlare di sé all’interno del reality show è Lulù, per i suoi comportamenti, a volte, sopra le righe e per la sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo.

Jessica Selassié, invece, è rimasta sempre un po’ fuori dalle dinamiche del reality show, anche se nelle ultime settimane si è trovata al centro di un triangolo amoroso con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Adesso, proprio con l’ex tentatore, Jessica Selassié si è lasciata andare a delle confidenze, come riportato da Biccy.

Jessica Selassié e le sofferenze del passato

Jessica Selassié sembra ormai aver accettato l’inizio della storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La più grande delle principesse ha messo da parte le sue mire per l’ex volto di Temptation Island e i due si sono lasciati andare a dei momenti di confidenza.

Jessica Selassié ha raccontato ad Alessandro Basciano un momento difficile del suo passato, in cui non riusciva ad apprezzarsi: “Sono stata per cinque anni single. Due anni li ho passati dove neanche mi piacevo. Avevo accumulato tanti chili perché non mi piacevo, per due anni non ho messo né i pantaloncini né il costume da bagno.

Dopo aver scoperto il mio problema sono tornata al peso forma di prima“.

Dall’insicurezza della ragazza sono derivati anche dei problemi della principessa nel rapportarsi con gli uomini: “Però nonostante ho iniziato a ripiacermi di nuovo puntavo un ragazzo e non gli piacevo, sono molto autocritica. Pensavo: se non gli piaccio la colpa è mia, il problema è mio“.

I consigli di Alessandro Basciano per Jessica Selassié

Jessica Selassié si è confidata con Alessandro Basciano.

La principessa ha anche parlato dei suoi problemi con gli uomini.

L’ex tentatore ha dato i suoi consigli alla ragazza: “Hai un atteggiamento sbagliato, tu ti lanci subito, devi farti desiderare. Ti devi lanciare dopo, devi stare più sulle tue“.

Jessica Selassié, però, ha replicato che ogni tipologia di strategia in amore, che lei prova a mettere in campo, risulta poi sbagliata: “Ma quando sto nelle mie poi l’altro non capisce che ho un interesse nei suoi confronti, tanto come faccio sbaglio… Io sbaglio sicuro. Speravo di entrare qui e di trovare qualcuno che mi potesse piacere. Sono entrata ed ho trovato solo uomini sposati e quindi… Mi faccio mille film perché sono molto autocritica verso me stessa”.