Lulù nella notte sbotta contro Jessica: “Dovevi farti vedere da uno psicologo”. Il motivo della lite

Notte di litigi quella appena trascorsa nella Casa del GfVip. Lulù si è infuriata con Jessica dopo che lei ha osato dormire con Barù nel letto in cui lei dormiva con Manuel. I dettagli.

Quella appena trascorsa è stata sicuramente una delle notti più turbolente all’interno delle mura della casa del Grande Fratello Vip. Una lite scoppiata tra le sorelle Lulù e Jessica Selassiè e che vede messo in mezzo anche Barù. Il motivo sarebbe da ricercare nel letto in cui Lulù dormiva abbracciata al suo amato Manuel.

La lite tra le sorelle Lulù e Jessica: il letto della discordia

Durante la sera Jessica e Barù, che sono sempre più vicini, si sono accoccolati abbracciati nel letto in cui Lulù dormiva con il suo amato Manuel. La coppia però si addormenta e i due una nelle braccia dell’altro trascorrono così tutta la notte.

Lulù non si aspettava di certo questo e si sbotta contro la sorella, accusandola in modo molto pesante.

“Cosa stai facendo? Jessica tu non sei normale, questo era il mio letto con Manu. Sei pazza”. La più giovane delle principesse etiopi aggiunge anche: “Sei una stupida, devi andare via da qui” contro sua sorella. Fino ad arrivare al colpo più pesante che potesse sferrare: “Dovevi farti vedere da uno psicologo prima di venire qui”.

In questa situazione litigiosa tra le due sorelle, Barù dopo essere stato un po’ intontito per essere stato svegliato così bruscamente, se l’è data a gambe fuggendo in un’altra stanza e cercando di prendere sonno lì.

Il momento furioso, immortalato dalle immancabili telecamere del Grande Fratello, è diventato subito virale nelle prime ore della mattina. Sui social, infatti, girano ormai moltissimi video che mostrano la lite.

La conversazione tra Lulù e Barù in piena notte

Poco dopo Lulù risentita dell’accaduto è andata a cecare Barù per parlare direttamente con lui, pregandolo di tornare da Jessica.

La conversazione è avvenuta senza microfoni, ma possiamo immaginare che Lulù sentendosi in colpa e dispiaciuta per aver separato la coppia avrebbe cercato di convincere Barù a tornare nella stanza in cui è accaduto il misfatto.

Il concorrente, che ha da poco ricucito i legami con sua sorella, però avrebbe solamente chiesto di essere lasciato in pace.

#gfvip

Scandalosa LULÙ che fustiga la sorella per l’incapacità di farsi BARU’

e rompe le palle a BARU’ addirittura pregandolo di andare da lei . MA CHE GENTE È, STI FALSI SELASSIE’🤮

E durata fino alle 4 di mattina. pic.twitter.com/PU9RGhMsTu — Indipendent (SOLEIL) (@GiancarloBiasi3) February 23, 2022

Lulù, tuttavia, non è riuscita a chiudere occhio nemmeno un secondo questa notte e alle 4.30 del mattino il Grande Fratello ha chiamato la ragazza in confessionale per chiarire le dinamiche del litigio.